百萬補助倒數！花蓮SBIR徵件申請5 ／31止　4大產業優先補助

▲符合深層海水、石材石藝、智慧應用及農業生技等四大產業領域之業者將優先補助。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵在地企業投入創新研發、提升產業競爭力，花蓮縣政府辦理114年度「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）受理提案申請至5月30日止，每案最高可獲得新台幣100萬元補助。歡迎花蓮縣內中小企業主踴躍申請。

本計畫申請凡符合深層海水、石材石藝、智慧應用及農業生技等四大產業領域之業者將優先補助。另青年或原住民創業、新創事業、符合聯合國永續發展目標、提出建教合作方案等亦屬優先扶植對象。為協助企業順利完成提案，提供一對一計畫概念簡報撰寫輔導諮詢服務，有需求者請電洽花蓮縣地方型SBIR專案辦公室(03)-8239860分機7073許小姐，或加入官方LINE@帳號：@SBIRH隨時掌握最新資訊。

▲每案最高可獲得新台幣100萬元補助。歡迎花蓮縣內中小企業主踴躍申請。

縣長徐榛蔚重視在地產業發展，支持並鼓勵中小企業者勇於投入創新研發，強化企業核心能量，促進產業升級轉型並提升產業競爭力，未來將持續提供更多的支持和資源，協助中小企業導入政府資源培養研發創新及行銷服務能力，達成產業轉型升級與永續發展之綜效。

計畫資訊與申請文件請參閱花蓮縣政府青年發展中心官網https://ydc.org.tw/zh-hant/activity/competition/4/