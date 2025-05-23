城藝綻放！24件創意提案獲選　台南城垣文化補助355萬點亮文化創意

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年度台南市文化局「城垣文化」補助徵選結果揭曉！今年共有61件提案踴躍投件，最終選出24案獲補助，總金額高達355萬元，涵蓋國小、國中、高中與各類藝文單位，透過歷史走讀、影像時光冊、移工飲食探索等多元手法，展現台南城垣文化的生命力與市民的在地認同感。

此次獲得最高補助的是台南女中的《致未來：府城影像時光冊》計畫，結合畢業儀式與城垣史料蒐集，運用數位影像、明信片製作「時空膠囊」，讓即將離鄉的學子留下一段專屬於府城的青春記憶，獲評審一致好評。

7件次高補助案則橫跨學界與民間，其中椰絲球翻譯工作社由新住民與第二代所組成，以《府城南向：移工‧飲食‧城市流動》走讀計畫，探討「烏鬼井」、「烏鬼橋」等歷史場域與外籍勞工的文化連結，並引領市民認識移工飲食背後的東南亞文化底蘊。

崑山科大則選擇偏鄉龍崎為基地，追溯其早年不夜市轉運功能與府城經貿關係，並結合「空山祭」策展能量，透過社區共創與創意工作坊，打造龍崎為府城文化延伸地。

本次也有兩件來自溪北地區的精彩提案——白河外角社區以「祖父是清代夜巡官」還原古市集樣貌，店仔口文教協會則以「張丙事件」辦理講座與祭典，讓民眾重新認識清領時期地方故事，雙雙獲評審肯定。

文化局表示，此計畫為鼓勵民間參與、公私協力，今年首度廣邀學校、社區、公所、協會等提案，共收到61件申請，內容涵蓋移工視角、在地耆老記憶、跨世代教育等，充分展現台南城垣文化的「點線面」發展脈絡，也展現市民參與文化治理的活力。完整補助名單公佈於台南市社區總體營造資訊網（community-culture.tainan.gov.tw）。