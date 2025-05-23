　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

城藝綻放！24件創意提案獲選　台南城垣文化補助355萬點亮文化創意

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年度台南市文化局「城垣文化」補助徵選結果揭曉！今年共有61件提案踴躍投件，最終選出24案獲補助，總金額高達355萬元，涵蓋國小、國中、高中與各類藝文單位，透過歷史走讀、影像時光冊、移工飲食探索等多元手法，展現台南城垣文化的生命力與市民的在地認同感。

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

此次獲得最高補助的是台南女中的《致未來：府城影像時光冊》計畫，結合畢業儀式與城垣史料蒐集，運用數位影像、明信片製作「時空膠囊」，讓即將離鄉的學子留下一段專屬於府城的青春記憶，獲評審一致好評。

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

7件次高補助案則橫跨學界與民間，其中椰絲球翻譯工作社由新住民與第二代所組成，以《府城南向：移工‧飲食‧城市流動》走讀計畫，探討「烏鬼井」、「烏鬼橋」等歷史場域與外籍勞工的文化連結，並引領市民認識移工飲食背後的東南亞文化底蘊。

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大則選擇偏鄉龍崎為基地，追溯其早年不夜市轉運功能與府城經貿關係，並結合「空山祭」策展能量，透過社區共創與創意工作坊，打造龍崎為府城文化延伸地。

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

本次也有兩件來自溪北地區的精彩提案——白河外角社區以「祖父是清代夜巡官」還原古市集樣貌，店仔口文教協會則以「張丙事件」辦理講座與祭典，讓民眾重新認識清領時期地方故事，雙雙獲評審肯定。

▲台南女中以「府城影像時光冊」計畫結合畢業儀式與城垣歷史蒐集，榮獲城垣文化補助最高金額。（記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，此計畫為鼓勵民間參與、公私協力，今年首度廣邀學校、社區、公所、協會等提案，共收到61件申請，內容涵蓋移工視角、在地耆老記憶、跨世代教育等，充分展現台南城垣文化的「點線面」發展脈絡，也展現市民參與文化治理的活力。完整補助名單公佈於台南市社區總體營造資訊網（community-culture.tainan.gov.tw）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本擬取消「免稅制度」
快訊／余文正第3次手術　妻子失聯
女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過
北韓驅逐艦下水翻船！　殘骸照曝光
快訊／台南某國小旁轎車突起火　駕駛座驚見焦屍
清境下山撞進超商！　68歲嬤：踩不到剎車
快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝
快訊／13樓墜落　2人宣告不治
快訊／高雄恐怖火警！恐怖黑煙狂竄天際
蛋黃酥被爆包「半截蟑螂」　台中不二糕餅怒告輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

端午節到了！醫5大建議讓長輩吃得安心又健康

屏東今年青少年車禍4048件車禍...已釀9死　警加強取締

城藝綻放！24件創意提案獲選　台南城垣文化補助355萬點亮文化創意

欠稅360萬拒繳！　台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

興建農舍匯款400萬！屏東警銀及時關切　確認「是真的」　

退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

曾對職涯迷惘！美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

2025亞太長照國際研討會桃園登場　聚焦失智照護

技職教育接軌AI未來　台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

行動竹夢工場走動計畫6／6起跑　結合竹山、鹿谷觀旅業者推竹藝DIY

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

端午節到了！醫5大建議讓長輩吃得安心又健康

屏東今年青少年車禍4048件車禍...已釀9死　警加強取締

城藝綻放！24件創意提案獲選　台南城垣文化補助355萬點亮文化創意

欠稅360萬拒繳！　台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

興建農舍匯款400萬！屏東警銀及時關切　確認「是真的」　

退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

曾對職涯迷惘！美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

2025亞太長照國際研討會桃園登場　聚焦失智照護

技職教育接軌AI未來　台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

行動竹夢工場走動計畫6／6起跑　結合竹山、鹿谷觀旅業者推竹藝DIY

男子猛咳嗽「胸腔突然啪一聲」　醫一檢查：肋骨斷裂了

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

開季8勝42敗、4戰遭費城人橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

35歲勇士悍將格林重返防守一隊　柯瑞：真的傳奇

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

快訊／沈慶京今早再次戒護就醫！　北所證實了

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

高國輝深遠一擊差點開轟　林晨樺笑：是彈力球嗎？

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

地方熱門新聞

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

退而不休自在探索知足圓滿前佳里分局長蔡進閱的第二人生

美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

日月町商場首辦萌寵馬拉松開放報名至6／6

防汛應變備戰！南消一大隊聯手4區公所天鵝湖操練管筏

南消防四大隊實戰演練毒化災搶救全程穿A級防護衣救命

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

2025亞太長照國際研討會　聚焦失智照護

台南教養院聯手消防局演練避難應對火警不手軟

興建農舍匯款400萬　警適時關懷確認

白沙屯拱天宮開爐　媽祖聖顏重現

補助款遭砍51.68億！黃偉哲怒批立院亂刪預算

更多熱門

相關新聞

轎車起火自燃燒成廢鐵　車內驚見男焦屍

轎車起火自燃燒成廢鐵　車內驚見男焦屍

台南市柳營區果毅國小附近稻田，今（23日）上午一輛自小客車突然起火燃燒，消防人員獲報趕抵撲滅火勢，但在車內駕駛座發現一具男性焦屍，詳細起火原因及死者身分，有待新營分局警方會同消防局進一步鑑定釐清。

股災衝擊高資產族群　虎尾寮豪宅開價直降200萬求售

股災衝擊高資產族群　虎尾寮豪宅開價直降200萬求售

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

台南教養院聯手消防局演練避難應對火警不手軟

台南教養院聯手消防局演練避難應對火警不手軟

關鍵字：

提案台南城垣文化補助文化創意

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面