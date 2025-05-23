鼓勵生育！吉安鄉每胎補助3萬　加贈祝福禮「人生第一枚腳印」

▲▼花蓮吉安鄉鼓勵生育，除每胎補助3萬元外，今年加贈祝福禮「人生第一枚腳印」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉因應出生率下降、少子化的趨勢，鄉長游淑貞自上任後積極推動育兒友善幸福政策，除增編預算加碼新生兒出生獎勵金之外，針對每年不同生肖設計創意好禮送。繼去年有484名新成員獲送「龍寶寶限定版柔被」後，今年更嶄新設計為新生兒留下「人生第一枚腳印」，象徵穩健踏實留存一生平安喜樂。

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▲▼新生兒踏下人生第一枚腳印。

吉安鄉公所積極推展《花蓮縣吉安鄉生育津貼發放自治條例》，加碼一萬元生育津貼，併同縣府補助的二萬元生育獎勵金，每胎可領取三萬元生育津貼。凡於鄉內完成出生登記或初設戶籍的新生兒，其父母之一方持續設籍滿一年以上，並於出生之日起92日內檢具相關文件至公所提出申請，期待透過此項加值政策，增加青年生兒育女負擔，不僅在外工作的遊子都返鄉定居，也吸引外縣市民眾移居吉安鄉，孕育下一代健康成長，營造幸福美滿家園。



吉安鄉的新成員丁宸睿寶寶，於4月21日生，這是家中第四胎出生的孩子，丁媽媽親自照顧兩男兩女如珍寶，游鄉長直誇讚她是最有勇氣的超人媽媽。另外一位新手邱爸爸則和鄉長分享，小寶貝邱予恩Maciku Karaw是329出生的太魯閣族牡羊座寶寶，受游鄉長鼓勵夫妻倆決定增產三胎…看到小寶寶大家見證下印存人生第一枚腳印，無比感動鄉公所用心陪伴孩子寫紀錄。

游淑貞表示，感謝鄉代會支持公所鼓勵生育措施，有效提高鄉民生育意願。據吉安戶政事務所針對近三年鄉內出生人口統計資料顯示，111年計497人、112年計504人，113年計484人，以及114年截至4月出生人數139人。

吉安鄉從出生到入學，每個階段皆有陪伴成長福利，包括幼兒園兒童節禮物、國小兒童節禮金、國中小新生入學禮、國中生青年節禮金…甚至還有軍人入伍禮…等，諸多有感的福利政策，奠定快樂健康在吉安的新願景，相關社福措施可洽詢社會課（03）8523126分機165或166。

