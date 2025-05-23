　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼓勵生育！吉安鄉每胎補助3萬　加贈祝福禮「人生第一枚腳印」

▲▼花蓮吉安鄉鼓勵生育，除每胎補助3萬元外，今年加贈祝福禮「人生第一枚腳印」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮吉安鄉鼓勵生育，除每胎補助3萬元外，今年加贈祝福禮「人生第一枚腳印」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉因應出生率下降、少子化的趨勢，鄉長游淑貞自上任後積極推動育兒友善幸福政策，除增編預算加碼新生兒出生獎勵金之外，針對每年不同生肖設計創意好禮送。繼去年有484名新成員獲送「龍寶寶限定版柔被」後，今年更嶄新設計為新生兒留下「人生第一枚腳印」，象徵穩健踏實留存一生平安喜樂。

▲▼花蓮吉安鄉鼓勵生育，除每胎補助3萬元外，今年加贈祝福禮「人生第一枚腳印」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新生兒踏下人生第一枚腳印。

吉安鄉公所積極推展《花蓮縣吉安鄉生育津貼發放自治條例》，加碼一萬元生育津貼，併同縣府補助的二萬元生育獎勵金，每胎可領取三萬元生育津貼。凡於鄉內完成出生登記或初設戶籍的新生兒，其父母之一方持續設籍滿一年以上，並於出生之日起92日內檢具相關文件至公所提出申請，期待透過此項加值政策，增加青年生兒育女負擔，不僅在外工作的遊子都返鄉定居，也吸引外縣市民眾移居吉安鄉，孕育下一代健康成長，營造幸福美滿家園。

▲▼花蓮吉安鄉鼓勵生育，除每胎補助3萬元外，今年加贈祝福禮「人生第一枚腳印」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）


吉安鄉的新成員丁宸睿寶寶，於4月21日生，這是家中第四胎出生的孩子，丁媽媽親自照顧兩男兩女如珍寶，游鄉長直誇讚她是最有勇氣的超人媽媽。另外一位新手邱爸爸則和鄉長分享，小寶貝邱予恩Maciku Karaw是329出生的太魯閣族牡羊座寶寶，受游鄉長鼓勵夫妻倆決定增產三胎…看到小寶寶大家見證下印存人生第一枚腳印，無比感動鄉公所用心陪伴孩子寫紀錄。

▲▼花蓮吉安鄉鼓勵生育，除每胎補助3萬元外，今年加贈祝福禮「人生第一枚腳印」。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞表示，感謝鄉代會支持公所鼓勵生育措施，有效提高鄉民生育意願。據吉安戶政事務所針對近三年鄉內出生人口統計資料顯示，111年計497人、112年計504人，113年計484人，以及114年截至4月出生人數139人。

吉安鄉從出生到入學，每個階段皆有陪伴成長福利，包括幼兒園兒童節禮物、國小兒童節禮金、國中小新生入學禮、國中生青年節禮金…甚至還有軍人入伍禮…等，諸多有感的福利政策，奠定快樂健康在吉安的新願景，相關社福措施可洽詢社會課（03）8523126分機165或166。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本擬取消「免稅制度」
快訊／余文正第3次手術　妻子失聯
女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過
北韓驅逐艦下水翻船！　殘骸照曝光
快訊／台南某國小旁轎車突起火　駕駛座驚見焦屍
清境下山撞進超商！　68歲嬤：踩不到剎車
快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝
快訊／13樓墜落　2人宣告不治
快訊／高雄恐怖火警！恐怖黑煙狂竄天際
蛋黃酥被爆包「半截蟑螂」　台中不二糕餅怒告輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男子猛咳嗽「胸腔突然啪一聲」　醫一檢查：肋骨斷裂了

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

快訊／10縣市亮高溫燈號！高雄「紅色警示」恐飆破38度

路上「防曬外套超顯老」　她求好搭款式！內行推名單：穿起來很涼

媒體人點出葉丙成「1錯誤」：好處占盡，結果就是這樣

鼓勵生育！吉安鄉每胎補助3萬　加贈祝福禮「人生第一枚腳印」

車長被旅客痛毆　台鐵聯手警方祭2措施：即刻啟動護車專案

出國前一天被丟包！男友「要顧貓不去了」她爆委屈　風向兩極

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

男子猛咳嗽「胸腔突然啪一聲」　醫一檢查：肋骨斷裂了

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

快訊／10縣市亮高溫燈號！高雄「紅色警示」恐飆破38度

路上「防曬外套超顯老」　她求好搭款式！內行推名單：穿起來很涼

媒體人點出葉丙成「1錯誤」：好處占盡，結果就是這樣

鼓勵生育！吉安鄉每胎補助3萬　加贈祝福禮「人生第一枚腳印」

車長被旅客痛毆　台鐵聯手警方祭2措施：即刻啟動護車專案

出國前一天被丟包！男友「要顧貓不去了」她爆委屈　風向兩極

男子猛咳嗽「胸腔突然啪一聲」　醫一檢查：肋骨斷裂了

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

開季8勝42敗、4戰遭費城人橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

35歲勇士悍將格林重返防守一隊　柯瑞：真的傳奇

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

快訊／沈慶京今早再次戒護就醫！　北所證實了

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

高國輝深遠一擊差點開轟　林晨樺笑：是彈力球嗎？

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

生活熱門新聞

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

路邊都違停！他跨雙黃線閃避挨罰900元

餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音

486先生奉勸館長：哭哭啼啼像要垮台誰敢去儲值

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

最容易「第一次見面就暈船」的星座！猜猜自己有沒有上榜

即／大雷雨猛炸北北基桃！　板橋發布「二級淹水警戒」

黃仁勳離台前再訪愛店「三六食府」：炒得超好吃

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

北竿機場施工竟要7年　知情人士揭內幕

10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨

更多熱門

相關新聞

24件創意提案獲選台南城垣文化補助355萬點亮文化創意

24件創意提案獲選台南城垣文化補助355萬點亮文化創意

2025年度台南市文化局「城垣文化」補助徵選結果揭曉！今年共有61件提案踴躍投件，最終選出24案獲補助，總金額高達355萬元，涵蓋國小、國中、高中與各類藝文單位，透過歷史走讀、影像時光冊、移工飲食探索等多元手法，展現台南城垣文化的生命力與市民的在地認同感。

地方補助款統刪25%縣市長跳腳　綠曝全因1提案：藍白算帳要找對人

地方補助款統刪25%縣市長跳腳　綠曝全因1提案：藍白算帳要找對人

花蓮新生兒祝福禮啟動　「媽媽寶寶袋」超實用

花蓮新生兒祝福禮啟動　「媽媽寶寶袋」超實用

冷氣爽吹電費狂噴？買對可省4千

冷氣爽吹電費狂噴？買對可省4千

小鄉鎮大格局　花蓮吉安鄉躍登《遠見雜誌》

小鄉鎮大格局　花蓮吉安鄉躍登《遠見雜誌》

關鍵字：

鼓勵生育吉安鄉補助3萬祝福禮人生第一枚腳印

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面