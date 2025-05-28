白宮再出手！取消哈佛大學1億美元合約　補助恐續凍

▲白宮近期針對哈佛大學祭出多項施壓行動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮近日下令聯邦機關全面取消與哈佛大學（Harvard University）的剩餘合約，總額約1億美元（約新台幣32億元）。兩名政府高層官員證實，這是白宮針對哈佛不願配合其政策要求，對美國大學展開更大規模政治施壓行動中的最新一擊。

根據CNN報導，美國總務署（GSA）官員葛倫鮑姆（Josh Gruenbaum）27日發函各聯邦單位採購主管，「我們建議貴機關主動終止任何未達標準的合約。」葛倫鮑姆先前也曾在4月聯名發函給哈佛，提出一系列針對校務治理與課程內容的要求，但遭哈佛方面拒絕。

這項撤約命令，發生在川普政府已對哈佛祭出高達26.5億美元補助凍結後，加上目前政府正在審查的總值近90億美元合約承諾，哈佛恐面臨更大的財政打擊。

白宮在信中再度點名哈佛，批評該校在招生上持續進行種族歧視，並對猶太學生安全漠不關心。此言呼應最高法院去年針對平權招生（affirmative action）的裁決，也是川普政府近來針對校園意識形態展開「文化戰」的一環。

哈佛近期拒絕白宮一連串要求，包括交出外籍學生完整紀錄、開放觀點多元審查等，儘管校方強調已配合最高法院裁定、也對校園內反猶言行加強處理，仍無法平息白宮怒火。

哈佛校長賈柏（Alan Garber）坦言，「我不知道背後真正的動機是什麼，但我知道，有些人正捲入一場文化戰爭。」他認為政府對大學的不滿，反映出他們對於自由派象徵的不信任與反感，「我不確定這是不是川普政府行動的主因，但他們顯然不喜歡現在的大學校園，有時候，他們甚至不喜歡我們所代表的價值。」

美國教育部近來也警告各大專院校，若未積極保護猶太學生，將面臨後果；同時，若學校在校園生活中大多數領域仍考量種族因素，也可能失去聯邦補助。

事實上，哈佛大學上月就展開反擊，對政府凍結22億美元補助提起訴訟，結果後續又遭撤銷4.5億美元款項。

賈柏強調，資金被砍不只衝擊哈佛，影響層面遠超出校園，「我們的核心任務是教學與學習，但實際上，哈佛還做了非常多研究。很多癌症治療、科研突破都是來自哈佛或其他研究型大學。」

除了撤約與凍結補助，川普政府上週更撤銷哈佛招收外籍生的認證，雖已被聯邦法官緊急叫停，但哈佛指控這是「赤裸裸的政治報復」。

此外，川普還進一步威脅，可能再砍30億美元聯邦補助，甚至取消哈佛的免稅資格。