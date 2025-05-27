香包飄香拚職涯轉機！端午節　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

▲端午節前台南就業中心舉辦香包主題徵才活動，現場民眾踴躍參與製作專屬香包，增添節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午節將至，台南空氣中除了粽葉香，還多了一股「就業香」！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心27日下午在安平區平安里活動中心，舉辦別開生面的節慶徵才活動，不僅結合多家企業設攤招募人才，更設置香包手作體驗區，讓民眾「邊找工作邊放鬆」，現場熱鬧非凡。

此次徵才活動吸引不少民眾攜家帶眷前來報到，香包體驗專區更成為人潮聚集焦點，由就業中心同仁親自教學，帶領參與者挑選艾草、丁香、廣藿香等天然香材，結合祈福卡與手作技巧，不但祈願求職順利，也化身居家熱敷小物，療癒肩頸壓力。參與民眾開心表示：「是香味把我吸引來的，還能現場找工作、拿獎助金，一舉數得！」

現場企業涵蓋印刷、設計、飯店、裝潢、製造等產業，釋出行政、客服、技術職等上百個職缺，機會豐富多元，特別針對婦女與中高齡族群設立「就業獎勵專區」，吸引不少離開職場多年的媽媽與熟齡求職者駐足了解。台南就業中心主任洪儷瑋表示，活動結合節慶氛圍與政策資源，讓每位參與者不只帶走香氣四溢的香包，更有機會帶走一份薪資加級、無縫銜接的職涯新起點。