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黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

▲▼黃安。（圖／翻攝自微博／黃安）

▲黃安。（圖／翻攝自微博／黃安）

記者陳冠宇／台北報導

近日社群平台流傳藝人黃安因「公開宣揚武統」而遭取消國籍的傳聞。對此，陸委會今（28）日出面說明，表示內容虛假不實，是有心人士惡意編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感。有網友對於陸委會的闢謠直呼「可惜」。

近日，網路上流傳著「大快人心!黃安公開宣揚武統台灣!台灣宣布取消其國籍!被剝奪台灣公民權利!永久禁止入境台灣」的影片。陸委會發出嚴正澄清，指內容虛假不實、刻意偽造。

陸委會在官方臉書發表的三點說明指出，首先，政府依法行政，相關藝人配合中共言行案例正依法查處中，並無影片中所提，因藝人主張武統言論，而註銷國籍或永久禁止渠等入境之處分，影片內容涉及偽造並非事實，係有心人士惡意剪接、編造。

陸委會說，此舉意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

其次，陸委會表示，政府相關機關於本年年初接獲許多民眾檢舉藝人黃安在陸設籍，目前該案刻由主管機關查處中。

最後，陸委會呼籲國人朋友，近來有許多虛假影片在網路流傳，請民眾對於類此影片要多加注意，不要落入認知作戰的陷阱。

對於陸委會的澄清，有人在留言區表示：「不是真的反而有點可惜」、「所以什麼處罰都沒有⋯⋯失望」。

▼黃安。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃安喊話S媽。（圖／翻攝自微博）

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