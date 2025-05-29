國台辦挺台灣藝人「是家人」　陸委會：一家人不該要求政治表態

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會正對附和中共統戰言論的台灣藝人進行查處，國台辦28日聲援相關藝人，並強調「14億家人永遠是靠山」。對此，陸委會主委邱垂正表示，真把台灣藝人視為一家人，就不該要求政治表態，「藝人主張消滅中華民國主權，或配合中國大陸軍演等行為，且都是在特定時刻轉發相同的圖片、共同言論，我們不太相信是自發行為。」

邱垂正29日赴立法院報告，對於國台辦聲援台灣藝人，他說，大陸若真把在陸發展的台灣藝人視為一家人的話，就不該在特定時刻要求政治表態，應尊重藝人的表演創作自由、言論自由。

邱垂正指出，「要求藝人政治表態，會讓他們非常為難，藝人到了大陸發展非要受到予取予求，這樣就不好了。我們很關心藝人在大陸的發展，如果大陸發展充滿各種政治風險，也可以考慮回到台灣發展。」

邱垂正強調，藝人主張消滅中華民國主權，或配合中國大陸軍演等行為，且都是在特定時刻轉發相同的圖片、共同言論，他們不太相信是自發行為，「你們相信嗎？」

邱垂正還說，相關行為極可能是與大陸黨政軍的合作行為，陸委會將配合主管機關文化部進行查處。

▼陸委會正調查附和中共的台灣藝人，歐陽娜娜是重點對象之一。（圖／翻攝微博）

