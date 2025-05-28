只要遵紀守法！國台辦歡迎館長赴陸　痛批八炯「宵小之輩」終生追責

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

網紅「館長」陳之漢日前宣布將前往大陸探訪並全程直播，強調自己沒有收錢，也沒有政治目的。但台灣網紅八炯昨爆料公布一段錄音，聲稱是線人與浙江中共統戰部官員的聊天內容，對方主動提到館長，說他在義烏做跨境電商。對此，大陸國台辦今（28）日回應，首先以「宵小之輩」形容八炯配合民進黨迫害台灣民眾，並且強調將對其終生追責。另外，針對館長赴陸只要遵紀守法，此行一定順利順心。

陳斌華說，首先對於你提到的「宵小之輩」八炯，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，操弄抗中、反中，煽動兩岸對立，阻撓兩岸交流，傷害兩岸民眾感情和利益，不得人心，必然遭到兩岸同胞堅決反對。

陳斌華強調，「對於配合民進黨當局迫害台灣同胞的『台獨』打手，包括我們提到『宵小之輩』八炯，我們將終生追責，依法嚴懲。」

陳斌華表示，關於台灣網紅「館長」來大陸開直播事情，我們歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞，來大陸走走看看，飽覽祖國大好河山與品嚐各地美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活。

陳斌華也說，基於善意，實事求是的向兩岸民眾分享自己的所見所聞，增進兩岸同胞彼此了解，相信這位網紅（指館長）來大陸之行一定會順利順心。

陳斌華也強調，「只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣，輕輕鬆鬆。大家會發現大陸同胞是美好的、先進的、安全的，大陸同胞善良熱情親切，只要來過一次，一定還想再來。」



關於館長赴陸事件，八炯昨天在自己YT頻道「攝徒日記FunTV」發布影片，公布今年2月自己的線人與浙江中共統戰部官員的聊天內容，對方主動提到館長，該官員提及想去義烏做跨境電商。

館長也在27日開設直播反批，強調自己3天前才說要去大陸探訪，連台胞證都還沒有辦好，竟然就有中共官員出來講話，「每次說了都翻車你還信」。