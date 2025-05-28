兩岸關係升溫！路透：中國無視台橄欖枝　「極端施壓」持續挑釁

▲台灣抨擊中國忽視台方善意，持續極端施壓，令雙方關係持續緊張。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國持續升高對台灣的軍事與政治施壓，引發台灣當局強烈反彈。台灣陸委會向路透社批評北京刻意忽視台灣釋出的善意與和平對話呼籲，對台實施「極端壓力」。面對中方不斷加劇的挑釁，台灣重申願在平等與尊重的基礎上對話，拒絕接受任何政治前提；雙方緊張關係持續升溫。

據路透社報導，儘管台灣堅持民主自決立場，但中國長期以來堅稱台灣是其領土的一部分。自賴清德總統去年5月上任以來，北京已至少3次在台周邊舉行大規模軍事演習，還設立舉報熱線，鼓勵檢舉台獨行為，並威脅要對頑固支持台獨「死硬派」處以死刑。

對於中方的強硬立場，台灣陸委會主委邱垂正表示，北京幾乎每天派遣軍機擾台，並展開輿論攻勢，這些行為都顯示中國必須對升高區域緊張局勢負責，「我們確實沒有看到來自中國的任何誠意。」

邱垂正強調，台灣多次釋出橄欖枝，願意在不設政治前提、在平等與尊重的基礎上與中國對話，「我們已經付出了很多努力，也釋出了許多善意與橄欖枝。我們是一個民主國家，不可能接受你們消滅中華民國、矮化台灣，或將台灣視為中華人民共和國一部分的政治前提。」

對此，中國國台辦回應，台灣屬中國一部分是「客觀事實」，並稱「謀獨挑釁意味著沒有對話協商的基礎，只會破壞台海和平穩定」。今年3月，賴清德曾將中國形容為「外國敵對勢力」，還稱北京加強對台滲透與統戰，台灣將採取對應措施防範中國「吸納」台灣的圖謀。隨後，中國以新一輪軍演作為回應，進一步升高兩岸緊張。

邱垂正指出，中國設立舉報台獨行為的熱線，目前據稱已收到6000起舉報案件。他將此與文化大革命期間的互相檢舉相比，認為此舉只會加劇台灣在中國經商人士的恐慌感，甚至促使台商選擇離開中國。台灣官員強調，面對這種高壓策略，台灣不會退縮，仍將堅持民主價值與自主立場。