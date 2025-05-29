15歲女兒練車「疑誤踩油門」　暴衝墜12m重摔！爸爸當場慘死

▲整輛車四腳朝天摔在路邊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州拉古納灘（Laguna Beach）發生一起悲劇，一名64歲父親日前坐副駕駛座教15歲女兒開車，但女兒疑似誤踩油門，整輛車衝破約4層樓高的停車場圍欄，翻車重摔下方公路，導致父親傷重身亡。

綜合《紐約郵報》等美媒，事發於26日下午約2時43分，警方獲報稱海岸公路（Coast Highway）靠近Wesley及Montage Resort路段發生車禍。初步調查顯示，這輛車從Gelson's超市上層停車場起步，疑似因駕駛誤踩油門，撞破圍欄後墜落下方落差約40英尺（約12公尺）的公路，四腳朝天躺在路面上。

當時駕車的15歲少女持學習駕照，父親坐副駕當她的教練，未料意外導致父親當場身亡，少女則因重傷送醫。橘郡法醫與拉古納灘警方證實，罹難者為64歲男子波利托斯基（James Politoski），少女則因未成年未透露姓名。

這起悲劇震驚當地社區，警方發言人施密特（Jesse Schmidt）表示，「這是一起令人心碎的事件，對家屬及整個社區都是重大打擊」，「一名父親只是盡責地想教導孩子開車，卻導致這樣的悲劇，我們向死者親友表示哀悼。」