全聯最新「缺貨夯品」你買到沒！網友心中「夏季續命神器」到底有多強？

▲網友心中在全聯的「夏季續命神器」你搶到了嗎？（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

隨著氣溫飆升，不少咖啡控開始煩惱想喝冰咖啡只能每天通勤路上排隊買，又熱又累的，幸好這個夏天最潮解法出現了！就是來自雀巢咖啡Nescafe兩款夏季新作「香檸美式咖啡」與「冰溶美式咖啡」，主打冷水即沖即喝，不僅在全網討論度爆表，一度在全聯等通路賣到缺貨，被封為今年「夏天續命」的神隊友。

▲雀巢咖啡Nescafe「香檸美式咖啡」是市面首款的特調。（圖／Nescafe提供，下同）

市面第一支檸檬特調美式

網友一喝超嗨：是星X克「平替版」！

被網友譽為星X克「平價替代版」的香檸美式咖啡，是市面上第一款無添加香料、採用「整顆青檸鮮榨的」的美式特調！特別選用屏東在地產地直送的鮮採青檸，於採收後一週內連皮帶肉壓榨成汁，再製成果汁粉，完整保留最珍貴的檸檬皮清香。只需簡單沖泡，即可喝到整顆青檸的天然風味精華，這款夏日特調，讓你隨時隨地享受沁涼清爽與安心天然的雙重感受。

此外，也有網友分享了香檸美式的黃金沖泡比例：水與冰塊1:1的比例最對味！建議先以常溫水沖泡，再加入相同比例的冰塊，不僅快速冰鎮，還能帶出比連鎖咖啡店更高CP值、比超商版本更清爽不甜膩的酸甜風味。這樣的冷泡設計，更非常適合戶外野餐或露營使用，無需大包小包，輕鬆就能享受一杯時尚又療癒的夏季特調咖啡！

比較過各家檸檬咖啡特調的網友表示，「原本以為冷泡會淡，沒想到雀巢這款真的喝得出檸檬皮香氣，而且配冰塊超解膩，下午來一杯整個人都醒了！」、「買回來加愛玉當下午茶，瞬間滿血」、「比買一送一的星X克還省時划算欸！」更有人自曝喝完馬上再跑全聯搬了五盒回家，「這樣就不怕喝完想補貨，剛好碰到缺貨了！」

夏日必備「冰溶美式咖啡」冰水一沖即飲

上班族大讚：「不用跑超商就能喝到冰美式，可以多睡10分鐘了」

另一款「雀巢冰溶美式咖啡」，則是通勤族與上班族的提神救星！這款日本與台灣同步上市的夏季新品，採用冰晶冷凍技術，顛覆一般即溶咖啡的沖泡方式，只需冰水沖泡，秒速就能喝上一杯沁涼冰咖啡。無論是清晨剛起床、趕上班路上，或是午後會議前想提神醒腦，都能輕鬆以冷水秒沖完成，完美省去超商等待時間。

嚴選阿拉比卡咖啡豆，香氣濃郁、口感滑順，入口後更帶有細緻的回甘餘韻，讓你每一口都能享受冰涼爽快與精品咖啡的風味層次。

▲雀巢咖啡Nescafe「冰溶美式咖啡」冰水一沖即飲！

更讓網友狂讚的是，這款冰溶美式咖啡的搭配性極高！搶先開箱的幸運網友紛紛留言分享：「完全回不去了，冰水攪拌一下就能喝到冰美式，加牛奶後根本像咖啡店現做」、「用冰水沖泡也喝得到濃濃咖啡香，而且一點都不酸」、「中午不用再跑超商，在辦公室就能輕鬆續命」、「我還會拿來做漂浮冰咖啡，加上一球香草冰淇淋，瞬間變身質感滿分的網美系咖啡！」如此高自由度的喝法，也難怪會被封為夏日咖啡控的神隊友！

還有認真的網友進行實測，發現「雀巢冰溶美式咖啡」不論在口感、沖泡方式，甚至CP值上都完勝市售超商咖啡，迅速晉升為家中廚房、辦公室抽屜的必備常駐成員。

全聯賣翻！

家樂福、、momo、蝦皮也買得到

目前這兩款人氣新品已全面上架全聯、家樂福、momo與蝦皮等通路，想入手相當方便！「香檸美式咖啡」定價為198元，網友分享活動期間可以買到119至149元的優惠價，甚至還有機會遇上限時買一送一，等於每盒入手只要99元，超值到讓人忍不住多囤幾盒！

而「冰溶美式咖啡」則定價209元，一罐可沖出約40杯，平均一杯不到6元，CP值高得驚人，堪稱上班族的省錢首選。

最近有不少網友在「全聯臉書社團」反應，跑了好幾間分店都撲空，貨架經常秒空難補，還有人直接求問：「哪間門市還有貨？」、「冰溶美式真的救了我的早晨，跪求哪裡還買的到?」讓網友笑說，從沒看過同一時間大家這麼團結為咖啡續命。看來如今不只是手搖飲在挑戰風味極限，連即溶沖泡式咖啡也在進化，變得越來越方便又省時。

這個夏天，不論你想喝一杯提神醒腦的冰美式，或是來點有變化的清爽檸檬特調，只要一杯水加幾顆冰塊，就能輕鬆開啟屬於你的夏日沁涼咖啡時光！下班經過全聯，或逛線上momo、蝦皮時別忘了留意這兩款夏季話題咖啡神品，有優惠就立刻放進購物車，跟著網友一起體驗今年最紅的冰沖咖啡新潮流。