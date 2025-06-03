6/5芒種6大禁忌曝！3類人當心沖煞　水瓶座快避開這地點

▲芒種即將到來，命理師曝「藏有6大禁忌」！



記者黃稜涵／綜合報導

每年6月5日左右，是二十四節氣中的芒種，不僅標誌著夏季進入高溫、濕熱的階段，更是農民搶收小麥、大麥及各類穀物的重要時節。清水孟國際塔羅小孟老師指出，芒種雖名為「芒」，實則也是「忙」的開始，除了農務繁忙，這天更藏有「6大禁忌」，還有「3種人」得小心避煞，不然小則破財，大則衰運上門！

1. 不宜喝太冰



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天氣越熱，越想大口喝冰水？小孟老師提醒，芒種期間氣溫飆高，冷熱交替太快容易造成頭暈、耳鳴等不適，建議多喝綠豆湯、桑葚汁或黑棗汁退火養生。

2. 不宜過量吃芒果



雖然正值芒果盛產，但芒果屬於容易引起溼疹的過敏原，食用過多恐導致皮膚癢或紅疹，過敏體質者特別要節制。

3. 不宜洗冷水澡



運動完直接衝冷水澡？當心身體受不了！芒種日氣溫雖高，但冷水刺激過大恐導致感冒或免疫力下降，建議以溫水沐浴為佳。

4. 不宜剪髮



古人視芒種為農忙之始，有「此日剪髮則來年清閒、財運減」的說法。若非得剪髮，可在剪後進行打掃、整理等活動，藉此轉化清閒為行動，穩住財運。

5. 三類人需避煞：屬豬、屬蛇與水瓶座



根據命理學，芒種當日沖煞「豬、蛇、水瓶座」，這三類人建議避免前往陰氣較重場所或海邊，以免運勢受影響，健康亮紅燈。

6. 不要浪費米糧



芒種是象徵豐收與農民辛勞的節氣，浪費食物不僅對不起農民辛勞，更易招來破財之象，建議每餐珍惜食物、珍惜財氣。