全聯「小農米」買1送1　「免浸泡直接煮」日本人也愛

▲全聯新增「小農米」品項，其中「本番大粒米」、「任性青農米」品質不輸日本，年中慶還有優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／嘉義報導

全聯除了小農直採、小農鮮乳，今年再新增「小農米」品項，包括「本番大粒米」、「任性青農米」，其中本番大粒米從去年9月獨家上架以來，近半年霸榜熱銷，米粒比越光米大1.2倍，飽滿Q彈，出口到日本還獲得特A級認證。即日起至6月5日全聯年中慶，小農米祭出「買1送1、第二件5折」優惠。

▲「本番大粒米」、「任性青農米」以文青漫畫風的「青農畫像」作為包裝，十分搶眼。（圖／記者林育綾攝）

●文青包裝「本番大粒米」大有來頭

全聯米貨架上琳瑯滿目，不過一眼就能認出「本番大粒米」，漫畫風格的青農高宗懋畫像，搭配手寫字座右銘「將種田變成一件有意義的事。」文青風包裝多了幾分溫度，再加上全國模範青農、日本「米．食味鑑定士」品質認證等頭銜，讓小農米在眾多商品中更加脫穎而出。

▲「本番大粒米」由雲林土庫青農高宗懋種植。（圖／記者林育綾攝）

「本番大粒米」由雲林土庫青農高宗懋種植，身為農三代，大學讀的是自動化控制，畢業後在北部從事藥品行銷，16年前為了陪伴父母回到雲林老家，但剛返鄉務農時，難免與長輩觀念不同、產生衝突。

高宗懋義無反顧貸款，將資金投入設備改善，並積極學習最新的種植技術，精進農耕技巧、專業知識，過去幾年陸續榮獲第31屆全國模範農民、雲林縣十大菁英農民等殊榮。這份對土地的熱愛，也感染了弟弟高宗甫卸下工程師高薪返家，兄弟檔共同打拼，翻轉傳統農業印象，打造屬於台灣青農的新農業時代。

●新科技「AI農法」友善土地

4年前高家兄弟與大倉米鋪、上昇糧食合作，栽種「本番大粒米」面積超過20公頃，導入科學、系統化管理，栽培時還透過AI分析，管理肥料與微量元素使用量，成為十分環保、對環境友善的品種。

「本番大粒米」的成長期比一般稻米短，因此不需花費長時間管理，肥料用量減少許多，也省下了資材費用，不僅產量與品質穩定，種出的白米粒大顆飽滿，是越光米的「1.2倍」以上。

另一大特色是，清洗後「不需浸泡，就能直接炊煮」，煮熟後米飯柔軟富有彈性，放涼後也能吃出Q彈香甜滋味，還獲得日本鑑定「特A級」認證，他們自信說，「不用羨慕日本米好吃，在台灣也能種出不輸給日本、甚至更好吃的米！」

▲透過科學、新科技等技術，讓「本番大粒米」友善土地又品質優良。（圖／記者林育綾攝）

●嘉義米成為國際之光

「本番大粒米」背後的行銷推手，就是位在嘉義的大倉米鋪，執行長簡碩宏擁有「米．食味鑑定士」、「炊飯鑑定士」、「水田環境鑑定士」等多項專業資格，也是全台灣第一個把米送到日本拿到特A級認證、獲得國際能見度的重要推手。

大倉米鋪除了為農民打造專屬品牌，更從源頭提供青農「栽培指導」，包括土壤分析、科學化的施肥、田間管理方式等。

像是引進新科技除草機，以太陽能運作，完全免電，減少灑藥、降低福壽螺侵害，而且用手機就能遠端操控，大大減輕農民親自除草的耕作負擔，確保作物品質。最後也以高於市價收購稻米，提升農民收入，也讓消費者吃得安心。

▲新科技除草機以太陽能運作，除了免電環保，還達到減少灑藥、降低福壽螺侵害，而且手機就能遠端操控，大大減輕農民負擔。（圖／記者林育綾攝）

●全聯年中慶「小農米」最低買1送1

全聯行銷協理劉鴻徵分享，全聯在2024年首度提出「小農經濟學」概念，支持青農返鄉，讓青農、小農作物在連鎖通路上架，讓小農自行定價，同時主打「我生產的，我負責」安心訴求。

劉鴻徵說，原先這是傾向公益的計畫，「沒想到大受消費者歡迎！」因為小農直產直送，新鮮零時差，最快3到6小時就能從產地到店，讓「小農直採」2024年一舉突破12億元，「小農鮮乳」也穩定成長創下21.4億元佳績。

▲全聯獨家販售小農米，與米鋪、青農等團隊合影。（圖／記者林育綾攝）

2025的年中慶，全聯再新增「小農米」品項，年度目標3千萬業績，推出包括大倉米鋪「本番大粒米」、「任性青農米」，皆為一等米，即日起至6月5日「買1送1、第二件5折」等優惠。

不少吃過「本番大粒米」的消費者，都大讚米粒大顆飽滿，煮後口感Q彈、飯香濃郁，近半年來躍升熱賣排行榜前幾名。

▼全聯新增「小農米」品項，年中慶指定小農米「買1送1、第二件5折」優惠。（圖／記者林育綾攝）

