台東進入蛇類出沒旺季　縣府提醒民眾提高警覺

▲台東進入蛇類出沒旺季。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著夏季氣溫升高、濕度增加，台東地區已進入蛇類活動最為頻繁的季節。台東縣政府表示，每年5月至10月是蛇類出沒高峰期，其中尤以眼鏡蛇、龜殼花與鎖鏈蛇等三種劇毒蛇最為常見。民眾進行戶外活動時應特別留意，以避免誤觸毒蛇而發生意外。

根據縣府農業處統計，去（2024）年5至10月期間，台東共受理565件蛇類通報，占全年通報案件的七成，8月為通報最多的月份，顯示夏季高溫環境促使蛇類活躍度大幅提升。

農業處指出，蛇類多半棲息於雜草叢生或雜物堆積處，在炎熱潮濕的氣候條件下，牠們的活動範圍也會擴大，進入人類生活空間的情形時有所聞。為減少蛇類靠近家園，建議民眾維持居家環境清潔，避免堆放雜物，並防止老鼠等蛇類食物來源孳生。

民眾進入戶外空間時則應穿著長褲及包覆性鞋履，避免徒步穿越草叢或翻動石塊。若發現蛇類蹤跡，應保持冷靜，避免大聲驚嚇或試圖捕捉，並可撥打縣府1999專線，由專業人員協助處理。

農業處同時提醒，台灣部分蛇類屬保育類動物，具有維持生態平衡的功能，民眾若發現蛇誤入住家，不宜任意驅趕或傷害，而應通報協助捕捉並野放。此外，若不幸遭蛇咬傷，應盡量辨識蛇種，若懷疑為毒蛇，應立即擠出部分毒液、設法延緩毒素循環，並儘速送醫處理。

縣府呼籲，絕大多數蛇類不會主動攻擊人類，僅在感受到威脅時才會反擊。民眾如與蛇類不期而遇，應記住「不動、不驚、立即通報」三原則，才能在確保人身安全的同時，也維護生態的自然平衡。