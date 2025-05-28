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陳亭妃籲勿忘「三保一金」精神　促農業部向卓揆爭取農民雙福利

▲立委陳亭妃28日在立法院要求農業部積極爭取農民退休儲金與老農津貼改革，呼籲勿忘「三保一金」政策初衷。（記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃28日在立法院要求農業部積極爭取農民退休儲金與老農津貼改革，呼籲勿忘「三保一金」政策初衷。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會28日排審《農民退休儲金條例》修正草案，民進黨立委陳亭妃提醒農業部莫忘「三保一金」立法初衷，應全面檢討制度推行瓶頸，並向行政院長卓榮泰爭取兩項關鍵農民福利：提高退休儲金政府提撥比例、檢討老農津貼排富門檻，以落實農政公平與保障基層農民晚年權益。

陳亭妃指出，農民健康保險、職災保險、農業保險與退休儲金等「三保一金」體系，歷經8年才逐步建構完成，如今卻面臨制度參與率偏低問題。根據農業部資料，目前22.3萬名符合資格農民中，僅有9萬人實際參加退休儲金制度，覆蓋率不到四成。陳亭妃批評：「不是農民不想參加，是制度讓人感到不安心！」

陳亭妃強調，若不積極提出修法版本，將導致農民失去信任。對於外界建議政府「依農民提繳金額提高到1.5倍撥補」，陳亭妃表態支持，並要求農業部訂出明確目標，於117年達60%、118年達65%的覆蓋率，真正做到政策落地。

對此，農業部長陳駿季回應，現階段政府提撥比率若全面調升，每年預算將增加35億元，考量財政負擔，目前規劃提出「總額不變、逐年提高」與「僅提高撥補比率」的融合版本，近期將提報行政院，爭取下會期送入立法院審議。

陳亭妃也進一步呼籲，農業部應同步檢討現行老農津貼的排富條款。她指出，許多台南老農僅持有數筆尚在耕作的小筆土地，因地價因通膨升值而逾500萬元門檻，形同被制度排除，「他們沒投資、沒投機，只是在耕作，卻連津貼都領不到！」
對此，陳駿季承諾，將把相關意見一併向行政院長卓榮泰報告，尋求調整空間。

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