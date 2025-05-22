看板遭噴「死了」台南警火速逮人　陳亭妃：盼警查明動機

▲陳亭妃立委看板遭人噴漆「死了」字樣，警方查獲68歲洪姓涉案婦人，陳亭妃表示感到遺憾，並請警方查明整個事件背後動機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區立委陳亭妃廣告看板，遭人惡意噴漆破壞！21日下午2時許，警方獲報台江大道一段陳亭妃立委大型看板遭人噴上「死了」等字樣，警方以車追人6小時內循線查獲68歲洪姓女子，查扣作案噴漆及涉案衣物。對此，立委陳亭妃表示力非常遺憾發生此事，也希望警方查明並釐清犯案動機。

陳亭妃22日指出，「非常遺憾發生這樣的事情，對整個事件不去多作揣測，交由警方去查明這件事件背後的動機」。

據了解，事發當天下午，某公司員工在巡視門面時驚見陳亭妃委員的看板遭人噴字破壞，立刻通報警方處理。市警三分局和順派出所員警接獲報案後迅速前往現場查看，確認看板遭噴「死了」等字樣毀損，立即調閱周邊監視器影像，發現有可疑機車經過，隨即展開「以車追人」行動。

21日傍晚約6時許，警方在住處附近找到68歲的洪女，洪女也主動交出犯案用噴漆罐與當時穿著的衣物。警方指出，洪女全程配合調查，初步了解其行為為個人因素所致，並無組織性或其他政治動機，全案將依毀損等罪嫌偵辦。

三分局警方表示，陳亭妃委員與服務處目前尚未提出告訴，陳亭妃但對警方迅速破案表達感謝之意。三分局則強調，後續將強化轄區內候選人看板、服務處等重點場所巡查密度，以保障公眾與從政人員安全，維護地方治安。

據了解，洪姓婦人對犯案動機說詞反復，陳亭妃將待警方釐清查明案情後，再決定是否提告究責。