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初選悄悄開打　陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼排富門檻

▲▼林俊憲、郭國文召開老農津貼記者會。（圖／林俊憲國會辦公室提供）

▲林俊憲、郭國文召開老農津貼記者會。（圖／林俊憲國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

繼民進黨立委陳亭妃提出老農津貼提高排富門檻的版本後，綠委郭國文、林俊憲今（22日）召開記者會指出，隨著近年來，物價、房價都大幅成長，老農津貼發放的金額也逐步調高，但排富條款仍照民國100年制訂的門檻未調整，依舊是農業外個人所得50萬，不動產價值超過500萬，土地400萬，導致不少老農因土地增值，而不符合領取資格。希望農業部優先修正老農津貼的排富條款，調高至農業外個人所得60萬、不動產800萬、土地600萬，較能符合現實狀況，也應該納入類似老農津貼的自我調節機制，每4年依照物價調整。

林俊憲表示，老農津貼從民國101年發放7000元後，當年物價指數已從92.38漲至113年的106.59，成長15%，因此老農津貼也因為有隨物價調整的自我調節機制，所以去年發放金額來到8110元。但針對老農津貼排富條款的部分，卻14年未調整，根據內政部公告地現值總額，100年全國平均值為每公頃20,502千元，113年則為36,295千元，增幅高達77%，但排富條款的門檻卻未調整。

郭國文強調，自己是首位提出排富條款調整的立委，農業部雖然也有意願修法，卻主張跟8項社福津貼一同修正，導致修法速度緩慢，社福津貼是基於社會救助，照顧弱勢的目的，與老農津貼作為農退完善之前，農民退休金的概念不同，不應綁在一起，農業部應優先針對「老農津貼」排富條款進行修正，避免再有老農因不合理的排富標準，少掉一個月8000多元的「退休金」。

除此之外，郭國文指出，目前主計總處除了物價指數之外，從民國107年開始公布「高齡家庭消費者物價指數」，通常數字會比物價指數稍微高一些，也更符合「老農津貼」發放的用意，因此自己提修法案，把發放標準改為高齡CPI。
 

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