美國暫停學生簽證申請　美媒：川普要求社群審查

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國政治新聞網站Politico近日引述一份國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外籍學生接受社群媒體審查，審查內容尚未明朗。為了準備相關措施，美國使領館已接獲指示，即日起暫停安排新的學生簽證申請面試。

根據報導，國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報中提到，為配合社群媒體審查的準備工作，領事部門已被要求停止新增學生或交流訪問者（F、M及J類簽證）的面試預約，直到進一步指引發布。電報顯示，相關指示可能會在未來幾天內公布。

這項措施若正式實施，可能導致學生簽證的處理速度顯著放緩，並對一些高度依賴外籍學生收入的美國大學構成衝擊。此前，美國政府已部分實施針對社群媒體的審查，但主要集中於返美學生可能參加抗議活動的情況，例如反對以色列在加薩走廊行動。

電報並未明確說明審查的具體內容，但提到與防止恐怖分子入境及打擊反猶主義相關的行政命令。Politico報導指出，國務院內部官員近來對於針對學生抗議行為的審查指引感到困惑，例如是否在社群媒體X（前Twitter）上發布巴勒斯坦國旗照片會引發額外審查，目前仍未有明確規範。

川普政府過去曾多次採取措施，針對他們認為過於自由派的大學，尤其是如哈佛等校園中可能滋生反猶主義的學校。同時，政府推行的移民政策收緊也波及不少留學生。

針對此事，美國國務院發言人尚未回應媒體要求置評，而美洲教育者年會（NAFSA）的一位官員也婉拒發表即時評論。