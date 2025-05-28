不只哈佛！川普下個目標「加州大學10分校」 恐面臨大規模訴訟

▲ 川普政府下令撤銷哈佛招收國際生資格，暫時被法院擋下。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普加強打擊高等教育機構反猶太行為，繼哈佛大學後，如今將矛頭指向加州大學（UC）系統。司法部反猶小組負責人特瑞爾（Leo Terrell）警告，UC系統可能面臨「大規模訴訟」，東岸、西岸與中西部多所大學也成為調查對象。

根據《彭博》，加州大學對此稱正配合政府調查，並致力根除校園內這類現象。發言人扎恩茲（Rachel Zaentz）強調，該校「痛恨反猶主義」，將持續加強相關政策與機制，以根除任何形式的歧視。

哈佛已成為川普政府對校園反猶與左派政治打擊行動的重點，要求聯邦機關切斷對哈佛剩餘資金後，特瑞爾接受《福斯新聞》訪問警告，「我們會從財務上對他們下手」，還預告可能動用聯邦仇恨犯罪指控及就業歧視的第7條修正案來發動訴訟，「我們正全面展開法律行動，川普不會被嚇跑。」

川普政府此前指出，加州大學洛杉磯分校（UCLA）等曾爆發大規模反加薩戰爭示威，認為校方營造對猶太學生的敵視氛圍。而UC系統作為公立體系，與私立學校不同，在言論自由與民權議題上更容易受到聯邦約束。UCLA前校長布洛克（Gene Block）就曾因處理示威的方式，被國會傳喚作證。

川普政府已針對加州大學10所分校展開多項調查，包括招生標準、外國資金來源與校園環境；司法部也對加州大學展開民權調查，因有指控稱該校放任校園內「反猶且充滿敵意的工作環境」，影響教職員工。

此外，聯邦單位正審查加州大學柏克萊分校是否違反2023年最高法院的平權法案裁決，以及該校與海外捐助者財務關係。

美國教育部3月曾公布全國60所因「反猶太騷擾與歧視」接受調查的學校名單，包括耶魯、普林斯頓與布朗大學，其中哈佛與哥倫比亞大學首當其衝，關鍵研究經費被砍，如今川普政府更試圖撤銷哈佛招收國際學生資格。