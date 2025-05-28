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台灣米美味認證！日媒證實在日本「屬熱銷商品」：甜味香氣沒差別

▲▼日本從美國加州進口白米。（圖／VCG）

▲日本從美國加州進口白米。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

受到氣候變遷與農業政策改變的影響，日本米價超過18周以上持續高漲，5公斤白米的平均售價（含稅）為4285日圓（約新台幣888元），是前一年的2倍。對此，日本石破茂政府在受到失言風波影響後，決定由小泉進次郎出任農林水產大臣，期盼有效抑制米價。日媒記者發現，台灣米因為特殊的甜味和黏度，受到當地歡迎。

根據日媒《朝日新聞》，該媒體本月20日派遣8名22歲至62歲的男性與女性記者，前往位於廣島縣廣島市西區的超市「Fresta」，針對日本政府釋出的儲備混合米、日本國產越光米、台灣米、美國加州產玫瑰米進行實測，評比4種米在味道和外觀上是否有所區別。

▲▼日本首相石破茂。（圖／達志影像）

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像）

結果顯示，日媒記者們認為，4種米在美味的程度上並無相當程度的差異，僅有2人能夠明顯分別出日本國產米和進口米的差異。日本儲備混合米5公斤3480日圓、台灣米4公斤3180日圓，因儲備米上架供應販售的數量較少，因此數天以內便能賣完，而台灣米也是1周以內賣完。

從每公斤平均米價（不含稅）來看，儲備混合米718日圓、美國加州產玫瑰米795日圓、台灣米823日圓、日本廣島縣產越光米1140日圓。在煮完後，《朝日新聞》記者團們認為，4種米飯的外觀和散發出來的味道並無太大差異。

22歲男性記者表示，「美國米顆粒分明、台灣米較黏但能感到甜味，至於儲備混合米則是和日本人習慣吃的國產米在味道上並無明顯差異」；23歲女性記者在品嚐完後，則是認為日本國產米能感受到甜味，實際上該款米為台灣米。

▲▼日本廣島縣福山市傳統平價餐廳提供的牛肉咖哩飯。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本廣島縣福山市傳統平價餐廳提供的牛肉咖哩飯。（圖／達志影像／美聯社）

擁有五星證照的米飯販售業者澀谷梨繪表示，「美國加州產玫瑰米在味道上清爽不油膩，適合做成牛丼和咖哩；台灣米香氣四溢，適合較為偏油的料理」，呼籲日本民眾能夠趁著米價上漲的同時，品嚐來自各國進口米的風味。

至於生產食品加工機器的製造商Satake員工雙和祥二認為，「台灣米只要加水的水量為日本國產米1.2倍、美國米則為日本國產米的1.5倍，在煮完後味道上幾乎和日本國產米類似。」

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