在野批中央砍地方補助　朱立倫：地方政府已準備好告卓榮泰貪污

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院統刪地方政府補助款，全台地方首長跳腳，也引發違法質疑，不過政院則強調這非法律義務支出。國民黨主席朱立倫今（28日）主持中常會時表示，636億元對於3兆多元的總預算只有2％，卻用這種方式欺負全民，真的讓大家看到當今為政者嘴臉。他說，各地方政府、市議會應該已經準備好向中央訴願、行政訴訟甚至告官員違反《貪污治罪條例》罪行。

立法院刪減114年度中央政府總預算2076億元，刪減幅度及金額創歷史新高，其中「通案刪減部分」為939億元，要求行政院自行刪減636億元，行政院決議全數從今年撥給地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減率約25％，引發藍白反彈。

朱立倫對此指出，一般補助款是法定中央對地方義務，並非計劃型補助款，所以一定要撥款，朱說，各地方政府應該已經準備好向中央訴願、行政訴訟甚至告官員違反《貪污治罪條例》罪行，不是只有地方政府可以告，地方議會也可以告，因為這是牽涉所有地方民眾的法定權益。

朱立倫痛批，中央違法亂紀要為大罷免添加柴火來欺騙選民，636億元對於3兆多元的總預算只有2％，卻用這種方式欺負全民，真的讓大家看到當今為政者嘴臉。

