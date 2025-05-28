全台最多「中正路」在台南　朱立倫：賴清德你以前怎麼不改？

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

轉型正義工程持續進行，內政部公布全台目前有349條以兩蔣為名的相關街道，將在擬定具體政策方案後，適時展開溝通，但台中市長盧秀燕日前受訪時嘆「國家吃飽太閒嗎？」，台北市長蔣萬安也批，只搞政治不辦正事，藍營執政縣市看似均無意跟進。國民黨主席朱立倫今（28日）主持中常會時抨擊，全台灣中正路是非常普遍的路名，最多中正路的是就在台南市，有38條。

朱立倫表示，劉世芳點名台北市、桃園市、台中市沒有積極把中正路改名，「這真是荒天下之大稽！」中央已經不是吃飽的太閒，而是搞意識形態搞到不顧民生，綠營應該先點名高雄市長陳其邁，高雄最大的那一條中正一路到中正四路，要不要改改看？

「請問一下坐在總統府的賴清德，總統你以前當台南市長的時候，你改不改，我請問劉世芳部長，你以前在高雄市當副市長的時候，你改不改？」朱立倫痛批，為什麼不敢改，因為那是徹底的擾民，徹底造成整個社會成本損失。他還說，更改路名根據各地方的自治條例或自治範圍，以桃園、新北為例子，要三分之二 沿路的所有的住戶同意，台北市是要四分之三，光提案就已經被沿路的這些住戶吐口水了，吃飽沒事幹嗎？

朱立倫指出，不是只有改門牌，要改所有的證件、公文書、相關作業，要造成全民多大的困擾，只為了民進黨的意識形態，只為了民進黨政治目的，劉世芳竟然還敢點名蔣萬安、盧秀燕、張善政？應該先點名陳其邁，高雄最大的那一條中正一路到中正四路，要不要改改看吧？陳其邁連回應都懶得回應啦！「你要不要請高雄要選舉的那些市長候選人，台南要選舉的市長候選人，把它當政見試試看？這些都是窮極無聊，不做正事，只搞政治的民進黨政府會幹出來的事情。」