砍補助款外有討論其他方案？　龔明鑫：非最好版本但總是個方法

▲國民黨立委牛煦庭出席內政委員會質詢。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（28日）處理行政院單位預算解凍報告，行政院由秘書長龔明鑫率相關官員列席備詢。國民黨立委牛煦庭質詢時提到，行政院決定拿一般性補助款開刀，有沒有過其他的規劃？龔明鑫直言，「不是最好版本，但總是一個方法」；主計處則說，如果636億再分攤到各機關科目，各機關的基本運作經費刪減幅度可能會達到29%，因此考量後只剩下這部分有調整空間。

「立法院說要統刪，行政院決定拿一般性補助款開刀，是花了多長時間整理出的最佳結果？」牛煦庭說，授權統刪就是自行撙節的概念，過去不論誰執政都一樣，授權統刪就是撙節總開支為目標，但不希望傷筋動骨，讓行政機關有調整空間。他指出，金額大是一個客觀問題，但也有很多種方式可以處理，院本部針對統刪的燙手山芋，提出了幾種方案？

龔明鑫說，第一時間就提出窒礙難行，因此提出覆議，希望立法院可以重新思考這樣的問題。他認為，中央總預算送到立院後，後來的提案好幾千個，每個案子都是針對性的刪或凍，經過嚴格的審查完後，表示其他部分都有必要且應該要做，包括國防等，所以行政院也是非常無奈。

牛煦庭質疑，所以意思是，行政院想做的事一毛都不能撙節，但是地方的可以？內部討論過幾種方案？還是第一時間就想到要動一般性補助款？有沒有討論過其他方案？龔明鑫說，不是最好版本，但總是一個方法。

行政院主計總處公務預算處專委吳銘修說，依照立法院審議刪減的數字總共是2075億，中央各機關其實已經大幅刪減，剩下636億立法院請行政院自行刪減。在考慮過程中，有考慮到有公共建設、科技發展、法律義務支出、國防等，都比較沒有再刪減的空間，因此剩下機關專項計劃跟基本運作經費。

吳銘修表示，這部分如果再扣掉國防以外，各機關要刪減1439億，如果這636億再分攤到各機關科目，各機關的基本運作經費刪減幅度可能會達到29%。考量這些因素外，一般性補助款也是總預算的一環，補助款的概念就是中央在財政上有多少餘裕，酌予補助地方，當初考量只剩下這部分有調整空間。

牛煦庭直言，現在行政院做這樣的政治決定，破壞中央跟地方的互信關係，如果今天真的很困難，中央撙節後仍勻不出來，要地方撙節但受傷程度小一點，也經過比較完整的權衡，比如財政若是縣市刪的比較少，而不是齊頭式的砍，爭議不會這麼大，「這是好的統刪模式嗎？」