　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

小鄉鎮大格局！持續強化軟硬實力　花蓮吉安鄉躍登《遠見》

▲花蓮吉安鄉如何成為宜居樂活新典範，獲遠見雜誌深入剖析報導。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉如何成為宜居樂活新典範，獲遠見雜誌深入剖析報導。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繽紛吉安幸福鄉城，近日《遠見雜誌》以大篇幅專題報導〈小鄉鎮大格局！從創新社區營造、完善社福到前瞻科技，吉安鄉如何成為宜居樂活新典範？〉深入剖析花蓮縣吉安鄉在災害應變、社區營造、社福政策、科技創新等多面向的亮眼表現，讓更多海內外讀者看見台灣東部吉安小鎮的韌性、活力與永續精神。

▲花蓮吉安鄉如何成為宜居樂活新典範，獲遠見雜誌深入剖析報導。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

推出全國首創的「QR Code智慧門牌」廣獲好評。

走過強震受災區的艱困，吉安鄉長游淑貞率領鋼鐵團隊深入災區，一步一腳印陪伴鄉親恢復家園。報導中呈現0403強震來襲當日，吉安鄉迅速啟動應變指揮所、收容中心與救助機制，並安排相關人員協助災民辦理證件。吉安鄉因為平日災防演練扎實不馬虎，不僅於2019、2021與2023年三度榮獲花蓮縣防汛演習第一名，強震發生後，游淑貞帶著團隊規劃六大配套措施，將受到大地震影響的骨灰罈重新安放，此舉也成為內政部殯葬管理業務單位推薦防患學習之範例。

▲花蓮吉安鄉如何成為宜居樂活新典範，獲遠見雜誌深入剖析報導。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉長游淑貞率領鋼鐵團隊深入災區，一步一腳印陪伴鄉親恢復家園。

在社區營造方面，《遠見》記錄了南昌社區如何透過「時間銀行」與「社區消費券」創造出社區志工服務時數與點數流通的新模式，而干城社區則從在地特色砌石工藝出發，發展出具文化價值與環保理念並重的低碳社區，獲得環境部高度肯定。不僅如此，《遠見》也提及吉安在數位科技方面的嘗試，於2023年推出全國首創的「QR Code智慧門牌」，隨時隨地都可以掃描進入公所網站，讓下載表單、進行申報更加簡便，廣獲好評。

▲花蓮吉安鄉如何成為宜居樂活新典範，獲遠見雜誌深入剖析報導。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

曾獲3年度花蓮縣防汛演習第一名。

《遠見》在報導中指出，「隨著吉安持續強化軟、硬體之能力，朝著『永續城鄉』的目標邁進，不僅讓移居到吉安鄉的人口，每年提升至300餘人，根據花蓮縣政府政風處的施政滿意度調查，更獲得98.8的高分。」推崇吉安鄉的發展路徑為小鄉鎮提供了可參考的典範，也高度肯定游淑貞鄉長在施政上獨具創新精神，展現了兼顧效率與人本為主的治理溫度。對一個地處東部、資源有限的鄉鎮來說，這樣的表現實屬難得。

▲花蓮吉安鄉如何成為宜居樂活新典範，獲遠見雜誌深入剖析報導。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

對於這次雜誌社全國的報導，游淑貞感謝《遠見》讓吉安鄉被全國看見，並表示吉安鄉如今所做的一切，其實來自於公務人員、環保志工、巡守隊、愛心企業等方方面面的努力與資源挹注，每一個政策推動，都是和團隊、社區夥伴討論出來的結果。未來吉安鄉公所將持續攜手圓滿各項基礎建設和福利加值推展，再造永續幸福鄉城。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／78歲翁妻現身！出事前曾報平安　身體狀況曝
台中6寶女兵床戰長官　嗨喊「皇上...你淫了」
快訊／家屬招魂痛哭...民眾排一整列獻花哀悼
快訊／贊成58位、反對49位！國民黨團提案通過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

每提1萬賺500...車手張望露餡　埔里偵查隊長埋伏當街逮捕

台南鯛香飄校園！　黃偉哲與學童共餐推廣在地漁產讚「營養又美味」

徵才博覽會金門大學登場！60家廠商提供1400職缺　媒合率達55%

旗袍愛心協會捐贈QCPR訓練模型　助基隆消防提升救護力

義剪走入病房　台東馬偕以行動支持病人重拾自信

會嗆聲非老大　屏東警局長戴台㨗：能掌握自己方向的人才是

小鄉鎮大格局！持續強化軟硬實力　花蓮吉安鄉躍登《遠見》

黃偉哲與學童共餐「蒲燒鯛魚」　推廣吃台灣鯛挺漁民

台南九份子銷售中心臨時屋起火　23車44人急撲救！

救國團暑期青年造夢計畫　屏東縣推小琉球+蘭嶼單車輕航活動

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

每提1萬賺500...車手張望露餡　埔里偵查隊長埋伏當街逮捕

台南鯛香飄校園！　黃偉哲與學童共餐推廣在地漁產讚「營養又美味」

徵才博覽會金門大學登場！60家廠商提供1400職缺　媒合率達55%

旗袍愛心協會捐贈QCPR訓練模型　助基隆消防提升救護力

義剪走入病房　台東馬偕以行動支持病人重拾自信

會嗆聲非老大　屏東警局長戴台㨗：能掌握自己方向的人才是

小鄉鎮大格局！持續強化軟硬實力　花蓮吉安鄉躍登《遠見》

黃偉哲與學童共餐「蒲燒鯛魚」　推廣吃台灣鯛挺漁民

台南九份子銷售中心臨時屋起火　23車44人急撲救！

救國團暑期青年造夢計畫　屏東縣推小琉球+蘭嶼單車輕航活動

想要有韓妞冷白肌怎麼做？外防、內補一次教給妳

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

酸林昶佐「不適合去自殺率高的芬蘭」　林憶君拒道歉：我是為他好

忽視兩岸嚴峻！賴清德以「侵略者」指對岸　仇長根：再次台獨挑釁

婦就醫金項鍊不見了！原來是「吊車尾」　屏東潮州警眼尖尋回

三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規：受害人恐一毛賠償都拿不到

美媒預測「中國約基奇」第41順位落腳勇士　低位技巧獲肯定

駕車狠撞奪3命！78歲翁肇事前打回家報平安　妻曝他健康狀況

三峽翁是模範父親！老師揭內幕「水很深」　過來人認證

大票開攻三峽翁高齡駕駛　苦苓「類比世壯運」：憑什麼不能開？

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

勤儉一生換來救命車！子女代捐救護車完成母親宏願

桃園大規模停水　市府開設應變中心

台南九份子銷售中心臨時屋起火23車44人急撲救！

企業善心捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

賴清德就職周年！南投藍營街頭「叭賴下台」

屏東婦遭交友詐騙　對話全是簡體字

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

台東男子獨攀加拿山失聯　警消搜尋今晨尋獲

蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！文資難題克服通車再邁一步

更多熱門

相關新聞

全國藝術競賽　花蓮勇奪30特優115優等

全國藝術競賽　花蓮勇奪30特優115優等

花蓮縣學生團隊在113學年度全國藝術競賽中表現優異，累計獲得30項特優、115項優等及4項甲等佳績。比賽期間，各隊伍與選手們在師長與家長支持下，投入大量課餘時間專注練習，不斷精進技藝，只為在舞台上呈現最完美的演出。

花蓮搜救犬Fancy獲高級評測　展現精實救援實力

花蓮搜救犬Fancy獲高級評測　展現精實救援實力

南消春節元宵防火防災防詐騙敬老宣導

南消春節元宵防火防災防詐騙敬老宣導

關鍵字：

小鄉鎮大格局強化實力吉安鄉遠見雜誌

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面