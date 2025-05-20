小鄉鎮大格局！持續強化軟硬實力　花蓮吉安鄉躍登《遠見》

▲花蓮吉安鄉如何成為宜居樂活新典範，獲遠見雜誌深入剖析報導。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繽紛吉安幸福鄉城，近日《遠見雜誌》以大篇幅專題報導〈小鄉鎮大格局！從創新社區營造、完善社福到前瞻科技，吉安鄉如何成為宜居樂活新典範？〉深入剖析花蓮縣吉安鄉在災害應變、社區營造、社福政策、科技創新等多面向的亮眼表現，讓更多海內外讀者看見台灣東部吉安小鎮的韌性、活力與永續精神。

▲推出全國首創的「QR Code智慧門牌」廣獲好評。

走過強震受災區的艱困，吉安鄉長游淑貞率領鋼鐵團隊深入災區，一步一腳印陪伴鄉親恢復家園。報導中呈現0403強震來襲當日，吉安鄉迅速啟動應變指揮所、收容中心與救助機制，並安排相關人員協助災民辦理證件。吉安鄉因為平日災防演練扎實不馬虎，不僅於2019、2021與2023年三度榮獲花蓮縣防汛演習第一名，強震發生後，游淑貞帶著團隊規劃六大配套措施，將受到大地震影響的骨灰罈重新安放，此舉也成為內政部殯葬管理業務單位推薦防患學習之範例。

▲吉安鄉長游淑貞率領鋼鐵團隊深入災區，一步一腳印陪伴鄉親恢復家園。

在社區營造方面，《遠見》記錄了南昌社區如何透過「時間銀行」與「社區消費券」創造出社區志工服務時數與點數流通的新模式，而干城社區則從在地特色砌石工藝出發，發展出具文化價值與環保理念並重的低碳社區，獲得環境部高度肯定。不僅如此，《遠見》也提及吉安在數位科技方面的嘗試，於2023年推出全國首創的「QR Code智慧門牌」，隨時隨地都可以掃描進入公所網站，讓下載表單、進行申報更加簡便，廣獲好評。

▲曾獲3年度花蓮縣防汛演習第一名。

《遠見》在報導中指出，「隨著吉安持續強化軟、硬體之能力，朝著『永續城鄉』的目標邁進，不僅讓移居到吉安鄉的人口，每年提升至300餘人，根據花蓮縣政府政風處的施政滿意度調查，更獲得98.8的高分。」推崇吉安鄉的發展路徑為小鄉鎮提供了可參考的典範，也高度肯定游淑貞鄉長在施政上獨具創新精神，展現了兼顧效率與人本為主的治理溫度。對一個地處東部、資源有限的鄉鎮來說，這樣的表現實屬難得。

對於這次雜誌社全國的報導，游淑貞感謝《遠見》讓吉安鄉被全國看見，並表示吉安鄉如今所做的一切，其實來自於公務人員、環保志工、巡守隊、愛心企業等方方面面的努力與資源挹注，每一個政策推動，都是和團隊、社區夥伴討論出來的結果。未來吉安鄉公所將持續攜手圓滿各項基礎建設和福利加值推展，再造永續幸福鄉城。

