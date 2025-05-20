道爺圳上游景觀環境再造啟用　建設與文化助力城市壯大

▲▼ 嘉義市道爺圳上游景觀環境再造啟用。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

擁有三百年歷史的嘉義道爺圳，嘉義市政府投入約3,560萬元、歷經兩階段、歷時三年的整體改造後，煥然一新。昨（19）日於現地舉辦「嘉義市道爺圳上游景觀環境改善工程」竣工典禮，由市長黃敏惠與貴賓共同啟用，道爺圳再造結合生態工法、低碳建材與綠化植栽，並融入文化藝術打造「道將圳文學步道」，成為融合低碳永續、文化藝術的水岸綠廊道，也為建城320+1年的嘉義市再添文化地景新亮點。

黃敏惠表示，回顧前年的糯米橋整建完成後，市府持續向上游推進整治工程，來到今天的道爺圳再造，這一路不只是硬體環境的改善，市府團隊跨局處合作將文化、人文與自然價值的重現。道爺圳是嘉南平原具悠久歷史的重要水利設施之一，見證嘉義市農業與交通的發展，然而隨著時代變遷，道爺圳已不再肩負灌溉重任，甚至出現景觀雜亂、水岸環境簡陋的問題。此次再造不僅讓水道與景觀重新連結，讓這條歷史悠遠的水圳不再僅止於灌溉功能，更延續為一條兼具治水、美學與文化意涵的水岸廊道。

▲▼ 道爺圳上游景觀環境再造啟用，市長黃敏惠啟許建設讓城市壯大，也透過文化讓城市偉大! 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠提到，道爺圳與嘉義農業發展息息相關，早年能有道爺圳、將軍圳等灌溉系統，是諸羅縣知縣周鍾瑄為嘉義市打下基礎，值得後人珍惜。一座城市可以靠硬體建設變得壯大，但文化能讓城市變得更偉大。特別感謝中研院院士李豐楙擔任「文學步道」策展總監，將嘉義本地詩人作品重新整理匯集，再由書法家余碧珠老師以墨筆呈現，雕刻於步道沿線的詩牆與竹簡，讓這裡成為融合自然、人文與藝術的靜謐空間，這不僅是空間的打造，更是城市精神的延續。

黃敏惠市長說，第二期工程多數經費由市府自籌完成，感謝市議會大力支持。邀請市民朋友走進這條文學步道，親身感受歷經百年、如今煥然一新的水圳與古橋。

中研院院士李豐楙表示，非常開心回到故鄉嘉義，看到道爺圳蛻變成充滿文化氛圍的文學步道，更是別具意義。回憶過去這一帶曾被稱為「草地尾」，當年人煙稀少、夜裡一片漆黑，充滿荒涼感。如今在勇媽黃敏惠市長帶領市府團隊進行整體改造後，不僅環境大幅改善，更注入文學與藝術的靈魂，讓這裡不再只是「草地尾」，而是成為值得驕傲的「文學步道」。嘉義市是畫都、文化之鄉，曾孕育出如林玉山等知名畫家與師聖典範。很榮幸受邀參與相關文學內容的整理與研究，透過嘉義多位文人的作品，感受這座城市的文化底蘊與歷史深度。

嘉義市宣信國小學童110年發起「糯米橋築夢計畫」，期盼能改善道爺圳排水及糯米橋周邊環境，嘉義市府在聽到小朋友的心聲後啟動圓夢計畫，籌措預算獲市議會通過，於111年至112年執行第1階段工程，不僅讓珍貴的文化資產糯米橋風華再現，過程中透過學童創作的交趾陶作品美化糯米橋周邊景觀，並落實聯合國永續發展目標SDGs4優質教育、SDGs5清潔飲水、SDGs11永續城鎮與社區等內涵，宣信國小進一步榮獲112年首屆「台灣永續教育獎」、113年行政院「國家永續發展教育類」入選獎及114年「地球解方—永續教科書2025永續教育行動評選」學校獎，成為水利設施改造工程結合社區文化資產維護、永續教育、地方創生、城市美學的成功案例。

工務處蘇文崎處長表示，第2階段工程於113年啟動，設計理念以永續、再造為核心，針對道爺圳排水及水岸景觀進行改造，採用環保低碳材料與生態工法，並透過植栽綠化提升水岸生態價值，將永續融入城市治理。為了提供民眾更舒適的休憩環境，打造全長400公尺的人行步道串聯糯米古橋、彌陀映月橋及綠映水漾公園等地標景點，引領民眾更願意參與步行的淨零低碳綠色休閒體驗，沿途特別以創新的木造技術與木構工法設計施作休憩涼亭、跨渠木構橋，展現新舊融合的「木都」意象，邁向「木都3.0－新式木構造」的永續城市目標。



工務處指出，道爺圳再造計畫由市府團隊跨局處合作，結合工務處與文化局資源，攜手打造兼具藝文與景觀特色的「文學步道」，設計融入陳啟佑(渡也)、林玉書(林臥雲)、賴雨若、賴時輝、張李德和、李豐楙(李弦)、林央敏、林淇瀁(向陽)等知名文學作家的詩詞，並邀請余碧珠書法家親筆書寫，以景觀設計結合工藝施作，將書法作品呈現在書法牆及竹簡手札之中。此計畫不僅強化公共空間的文化深度，更透過藝文元素的融入，為水利設施注入新生命，使整體場域散發城市美感與濃厚藝文氛圍，也使其蛻變為富含人文底蘊與美學品味的獨嘉景點。