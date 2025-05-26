木作療癒防詐知！　嘉市警局木作活動提升識詐知能力

▲▼ 嘉市警局打造木作防詐小教室，藉由活動提升民眾防詐意識 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為持續強化民眾識詐意識，特別是中高齡族群的防詐知能，嘉義市政府警察局於114年5月26日，前進嘉義市知名景點「愛木村」，舉辦一場別開生面的「療癒舒壓木作 × 防詐小教室」活動，透過木作體驗結合實用識詐知識，提升民眾防範詐騙的警覺心。

根據165打詐儀錶板統計，嘉義市114年4月份共受理詐欺案件208件，財損金額高達5,802萬元，其中以「假投資詐騙」手法最為猖獗，損失金額占比最高。面對詐騙集團手法日新月異，警方呼籲民眾應提高警覺，並主動關心提醒家中長輩。

本次活動由嘉義市政府警察局主辦，並運用本市公益彩券盈餘基金補助辦理，由愛木村總經理蔡幸君及專業木作老師帶領參與民眾製作溫潤質感的木作成品，更特別由警察局局長沈炳信親自到場宣講近期真實詐騙案例，透過深入淺出的方式分析「穩賺不賠」、「保證獲利」、「小額出金成功」等常見話術背後的陷阱，讓在場民眾從生活中學會辨識詐騙。

局長沈炳信表示，識詐觀念必須「落實在生活、從關心做起」，警察局將持續深入社區與長者互動，運用創新與親民的方式宣導防詐知識，並提醒民眾接獲可疑投資訊息時，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線諮詢或搜尋165打詐儀錶板確認，守住自己與家人的血汗錢。