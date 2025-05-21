嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話「2、3小時不夠」　市府火速調查

▲嘉義市某國小一名女教師被爆料涉嫌向多年前畢業的男學生發送不當訊息。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義市某國小女老師遭網友爆料，長期以露骨訊息騷擾已畢業男學生，對話內容包括「戴套」、「口交」等性暗示用語，引發社會譁然。市府教育處證實已於19日接獲1999陳情信箱投訴，並迅速通報校方，啟動性別平等委員會調查，該名女老師目前已暫停聘任，靜待進一步釐清事實。

據網友在「爆料公社公開版」貼文揭露，女老師自男學生就讀該校期間便與其私下聯繫，多年來屢次傳送鹹濕訊息，內容甚至提及「如果你又要說你沒辦法很久，頂多2、3個小時，那就什麼都不用再說了」等語句，暗示雙方疑似曾有親密關係。貼文附上對話截圖及校內蘭花照片，暗喻「花苞未開」，引發網友熱議。

▲原PO發文爆料。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

爆料人聲稱，該名學生目前已年滿19歲，卻自中學時期即遭到女老師不當騷擾，苦不堪言，決定將對話截圖與花朵照片一併公諸於世。

嘉義市政府教育處表示，市府於19日上午接獲民眾投訴，內容指出女師疑涉師生間不當關係並有性騷擾嫌疑，教育處已依規定通報校方並召開性平會。由於事件涉及過往師生關係，需進一步釐清發生時間及實際內容，目前仍處於調查初期階段，後續將依據調查結果依法處理。