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嘉義市戶政推出多項婚姻生育補助　鼓勵青年成家

▲▼ 520紀念日，戶政單位打造絕美打卡牆，嘉市府祭出多項好禮鼓勵樂婚願生 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市戶政單位520打造絕美打卡牆，祭出多項好禮鼓勵樂婚願生 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今天是520，是結婚登記的熱門日子，因為其諧音代表的不僅是一句「我愛你」，也是一種承諾被視為愛情的象徵。嘉義市政府為鼓勵新人結婚生子，只要於520當日於東、西區戶政事務所登記結婚，便可獲得賀卡和特別禮物—金鏟子和雙囍對杯，戶政事務所內更佈置了專門的拍照打卡區，要讓新人們留下珍貴的回憶，也為這一天增添更多溫馨和感動。截至上午12時，東區戶政事務所共有9對新人進行結婚登記，西區則為4對。

▲▼ 520紀念日，戶政單位打造絕美打卡牆，嘉市府祭出多項好禮鼓勵樂婚願生 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，祝福新人們永浴愛河、百年好合，嘉義市是一座充滿幸福的小城市，也願新人們的愛，在這座城市裡開出最燦爛的花。而市府為讓想結婚的新人們安心成家，放心生小孩，積極祭出多項好康措施：例如提供青年男女聯誼交流管道，舉辦單身聯誼活動；辦理市民集團婚禮，減輕婚禮負擔。在育兒及托育政策上，提供生育津貼每胎30,000元，還有托育補助及育兒津貼等。為搶救出生率，營造健康生育環境及守護寶寶健康，市府更於113年推出5項婦幼健康補助方案，包括孕婦產前檢查最高補助3,500元、育齡癌友凍卵補助3萬5,000元及凍精補助8,000元、新生兒罕見疾病自費篩檢補助1,000元、提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗、補助孕婦乘車券4,500元，讓青年男女勇敢邁入婚姻，生兒育女。

▲▼ 520紀念日，戶政單位打造絕美打卡牆，嘉市府祭出多項好禮鼓勵樂婚願生 。（圖／嘉義市政府提供）

今日於東區戶政事務所登記的新人楊先生與陳小姐分享，兩人是國中同班同學，但畢業後卻沒有繼續聯絡。直到出社會後楊先生帶著狗狗來到女方經營的寵物美容店才又彼此熟絡起來。陳小姐也說，兩人交往三年多，特別選在520這天登記，也是希望留下難忘的紀念與回憶。

嘉義市政府為了鼓勵更多人踏入婚姻的殿堂，樂婚、願生，特別準備了「祝福賀卡」、以及嘉義市城隍廟及九華山地藏庵贊助象徵祝福新人好孕(運)連連、增「鏟」報國之「金鏟子」和「雙囍對杯」，送給在520這個特殊日子登記結婚、並一方設籍嘉義市的新人，祝福有情人終成眷屬，期盼他們共同經營美滿的婚姻生活，攜手創造快樂幸福的未來。

▲▼ 520紀念日，戶政單位打造絕美打卡牆，嘉市府祭出多項好禮鼓勵樂婚願生 。（圖／嘉義市政府提供）

民政處表示，現在結婚係採登記制，不論是辦結婚儀式或是法院公證結婚，都要到戶政事務所辦理登記才生效。提醒新人到戶政事務所辦理結婚登記時需準備下列證明文件正本：（一）雙方當事人的國民身分證、戶口名簿、2年內所攝正面半身彩色相片各1張、換發國民身分證工本費每張50元。（二）結婚書約(需有2位年滿18歲以上證人簽名或蓋章)。

 
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