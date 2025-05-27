汛期備戰！　南消三大隊攜手六區公所操筏演練提升水災應變力

▲台南第三大隊於學甲白礁亭辦理水上管（膠）筏訓練，強化區公所應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對極端氣候導致水災風險升高，台南市消防局第三救災救護大隊27日上午聯合佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門等區公所，於學甲區白礁亭舉辦汛期前管（膠）筏操作教育訓練，強化地方水災應變能量。

訓練內容包括管筏、船外機、船槳操作技巧，並搭配救生設備使用教學，模擬災時物資運送情境，讓區公所人員熟悉水上作業流程。

消防局表示，水災發生時，消防人員執行人命救援任務，區公所則扮演民生物資運補角色。為此，各區平時皆配置管（膠）筏及操作人力，期透過年度實作訓練強化安全觀念與操作技巧，確保災時能快速、安全地執行物資配送。第三大隊長陳坤宗指出，目前水災多以「就地避難」為原則，唯有確保物資供應無虞，才能有效減輕救災壓力，提升整體應變效率。

市長黃偉哲強調，面對不可預測的氣候變遷，市府持續強化橫向聯繫與器材整備，每年定期辦理操筏訓練與演練，提升公所災害應變力與自救能力。消防局長李明峯也指出，透過實地演練與技術傳承，打造一支熟練可靠的基層防災團隊，落實「先能自救、再救人」的核心理念，攜手打造更具韌性的安全城市。