南消五大攜可成科技實兵演練　高科技裝備上場搶救逼真

▲消防人員穿戴化學防護裝備，模擬廠區洩漏現場進行偵測與搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

科技廠化學災害風險不容小覷！台南市消防局第五大隊23日與可成科技仁愛廠聯合辦理「化學災害組合式實兵演練」，模擬廠內發生火警與化學品洩漏情境，出動化災處理車與消防機器人等高科技裝備，強化第一線人員跨區聯防與實戰應變能力，打造更安全的工業環境。

本次演練由鹽行分隊主責，並結合永康、復興、大灣、歸仁、南科、新市、安定等支援分隊，展現跨區聯防機制。現場模擬化學品起火與洩漏狀況，消防人員著化防衣執行偵測、隔離、降載與人員搜救任務，演練過程緊湊，宛如實戰。

市長黃偉哲表示，市府重視科技廠區風險控管，透過演練加強公私協力，落實「災前預防、災中應變、災後復原」三階段防災理念。他也呼籲企業主動強化自主防災機制，共同守護廠區安全。

消防局長李明峯指出，近年科技產業快速發展，廠內常見易燃或有毒化學物質，稍有閃失即可能引發災難。這次與可成科技聯手實兵演練，不僅提升專業應變能力，也加深消防與企業聯防默契。

第五大隊長鄭誌峰補充，此次演練同步檢測廠內消防設備及逃生通道是否暢通，安檢人員亦現場提供強化建議，務求萬一災害發生能迅速應變。雙方也於演練後進行回顧檢討，提出具體改善方案。

消防局強調，未來將持續與高風險產業合作，推動更多整合型、實務型演練，為市民生命財產安全把關，朝向安全宜居城市目標邁進。