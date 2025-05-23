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夏季汛期到！入山安全風險飆升　林業保育署籲出發前做到4點

▲汛期已至，林業保育署呼籲入山活動小心注意安全。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲汛期已至，林業保育署呼籲入山活動小心注意安全。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣於每年春夏相交的4、5月間為梅雨季，山區時而迭有持續或瞬間豪陣雨，容易造成山洪溪水暴漲及邊坡土石崩落；林業保育署南投分署指出，夏季也是登山活動挑戰性與風險最高的時期，提醒民眾入山前應了解並提出相關規定申請及查詢道路管制等公告，確認具備高山攀登經驗、良好技術裝備及林地生存技能，由具林地經驗的領隊帶領，以提升活動安全。

林業署南投分署建議，登山申請前請先檢核領隊確實具備高山訓練技術能力，及所有隊員具有林地攀登經驗能力，並於出發前並確認四點：一、查詢當地天氣預報與警戒資訊；二、告知親友登山行程及預計去返時間並遵守入山入園申請規定。

▲良好技術裝備及林地生存技能、由具林地經驗的領隊帶領都能降低登山活動風險。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲良好技術裝備及林地生存技能、由具林地經驗的領隊帶領都能降低登山活動風險。

三、攜帶足夠且熟練操作各項登山專業裝備，如備妥對外聯絡電訊設備、頭燈、防水保暖服裝、糧食、登山地圖與行動電源等；四、避免單獨行動，並依據個人身體狀況選擇適當路線，同時隨行隊員亦擁有基本必要的急救操作知識，入山後亦切勿被青蔥鬱閉林相或是壯闊動人山景吸引，而忽視潛在的危機與挑戰。

▲山區活動應隨時注意落石。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲山區活動應隨時注意落石。

南投分署長李政賢強調，若在山區活動時發現氣候快速惡化，應即時中止行程、尋找安全地點避難，並設法聯繫外界求援，可撥打119、110或112等緊急救難專線報案求助；他也呼籲所有山友與遊客，雨季期間山區環境多變，從事登山、健行等戶外活動應秉持「安全第一」原則，審慎評估風險與妥善規劃動線，避免因疏忽造成遺憾。

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