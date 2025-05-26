誠品台南開幕在即　南消演練充電樁火警、強化商場應變力

▲誠品生活台南商場開幕前夕，消防局結合業者執行自衛消防演練，驗證初期應變機制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化大型商場災害應變能力，台南市消防局第七大隊與德興分隊，26日前進即將試營運的「誠品生活台南」，辦理自衛消防編組演練與電動車充電樁火災搶救實戰模擬，為5月28日正式開幕提前布建防線，保障民眾公共安全。

本次演練以模擬火災突發為情境，由商場員工組成滅火班、通報班、避難引導班、安全防護班與救護班，依序執行初期滅火、通報119、疏散顧客與初步救護等作業，驗證編組應變效率。德興分隊則出動細水霧消防車，針對電動車充電樁短路起火進行實作搶救，藉由高壓細水霧快速降溫、隔絕感電風險，展現新型消防科技的應用成效。

消防局第七大隊長石家源表示，誠品生活台南為地上五層、地下1層、佔地逾6000坪的獨棟建築，人流密集且設施多元，業者需熟悉各類應變機制，並定期檢視防火區劃與逃生通道暢通性，才能有效減少災損風險。局長李明峯也指出，隨著電動車普及，火災風險樣態正改變，消防局將持續強化細水霧滅火技術的訓練與佈署。

市長黃偉哲表示，誠品生活台南不僅為南台灣文化商業新地標，更擁有挑高10米雙層書店與國際級兒童館，開幕前夕實施消防演練是對市民安全的承諾。他呼籲，民眾進入商場或公共場所，應主動留意逃生路線，與政府共同守護宜居城市的安全底線。