南消防四大隊實戰演練毒化災搶救　全程穿A級防護衣救命

▲台南市消防局第四大隊在安定區實施毒化災搶救演練，模擬氯氣鋼瓶外洩災情，消防人員穿A級防護衣進行搶救作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

化學災害風險不容小覷！台南市消防局第四大隊22日上午在安定區宏昱股份有限公司，舉行「毒性化學物質災害搶救演練」，模擬廠區氯氣鋼瓶外洩情境，動員七個消防分隊、14車35人實地應變搶救，全面強化毒化災現場指揮、封鎖、搶救與除汙等關鍵流程，打造產官合作下的災防韌性。

此次模擬事故為廠區氯氣鋼瓶洩漏，初期由廠方自衛消防編組依程序迅速啟動通報119、疏散人員、封鎖洩漏區域並展開初步應變。消防隊抵達後，第一時間與廠方確認化學品種類、洩漏量與人員傷困情形，隨即劃設警戒區，部署水線抑制氯氣擴散。

現場化災搶救小組穿著A級化學防護衣深入洩漏區域，救出受困人員後進行徹底除汙，後送急救同步展開。演練同時進行危害偵檢、災區劃設、傷患處理與通報機制測試，流程緊湊順暢，展現廠方與消防單位高度默契與協同效率。

消防局第四大隊長蔡國保指出，製造業涉及各類化學物質，一旦發生意外往往影響重大，本次透過實地操演，強化消防隊與廠區自衛編組協同應變能量，也有助於檢視現行應變計畫是否符實，進一步優化。

消防局長李明峯則表示，台南為科技園區重鎮，面對化災風險必須做好萬全準備，強調「處理正確比處理快速更重要」，除消防訓練持續精進外，也責成各場域建立場所圖資、化學品清冊等基礎資料，減少災害損失，守護市民安全。