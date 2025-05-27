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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公佈台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲陸公安公佈一起駭客入侵案調查結果，直指背後勢力為台灣民進黨政府。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州公安天河分局今（27）日宣佈，20日查獲的科技公司遭駭客入侵一案，經對提取的攻擊程序和系統日誌進行技術分析和溯源追蹤，初步查明該公司遭受的網路攻擊，系台灣「民進黨當局」豢養的駭客組織所為。

▲▼網路詐騙,駭客。（圖／VCG）

《新華社》報導，5月20日，廣州市公安局天河區分局發佈警情通報稱，廣州某科技公司遭境外黑客（駭客，下同）組織網絡（網路，下同）攻擊，公安機關立即開展調查，提取相關攻擊程序樣本，全面固定相關涉案證據，並組織專業技術團隊開展技術溯源。

經警方調查，該台灣駭客組織近年頻繁利用公開網路資產探測平台，針對大陸10餘省份的1000餘個重要網路系統（軍工、能源、水電、交通、政府等）進行大規模網路資產探查，蒐集相關係統基礎資訊和技術情報。

警方透露，該組織藉由大範圍發送釣魚郵件、公開漏洞利用、密碼暴力破解、自製簡易木馬程序等低端網攻手法實施了多輪次網路攻擊，「特別是去（2024）年以來，該台灣黑客組織針對我境內目標的攻擊規模和攻擊頻次均有明顯提升，騷擾破壞意圖明顯，用心極其險惡。」

大陸相關技術專家稱，該台灣駭客組織技術水平整體較低，攻擊手法簡單粗暴，攻擊範圍較廣，多次被網路防護系統監測發現，「其自製網路木馬程序編程水平低下，留下多處可被反向追蹤的犯罪線索，為警方查明犯罪事實、鎖定犯罪嫌疑人及其上網地點提供了有利條件。」

技術分析顯示，雖然該駭客組織頻繁利用VPN代理、境外雲主機和傀儡機等網路資產，經由大量來自美國、法國、韓國、日本、荷蘭、以色列、波蘭等國家的IP地址實施網路攻擊，意圖掩蓋其真實攻擊來源，但通過網路偵查調查，不難查清該駭客組織實施網路攻擊犯罪的整個過程及其真實意圖。

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