補繳「除籍證明」6月底到期！　移民署官網可查是否曾經辦妥

▲移民署官網建置「通知繳附喪失原籍證明專區」。（圖／翻攝移民署官網）

記者陳冠宇／台北報導

政府要求陸配與陸配二代繳附「喪失原籍證明」，補繳作業期限即將於6月30日截止。陸委會表示，移民署官網已經建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，提供查詢是否曾辦妥喪失原籍。

陸委會今（26）日發布新聞稿表示，有關近期原籍中國大陸人士補繳喪失原籍證明一事，陸委會及相關機關接獲不少民眾陳詢反映，因年代久遠，不確定自身是否已繳附經公（驗）證完成之喪失原籍證明而擔憂。

陸委會指出，內政部移民署全球資訊網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，項下並開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢繳附喪失原籍證明的狀態。

陸委會提醒，主管機關移民署自4月21日起受理本次補繳作業，期限即將於6月30日截止，呼籲接獲通知的民眾，儘速補繳或提出申請，若是遭遇其他實際困難，也請立即向移民署反映，亦可洽陸委會或海基會提供必要之協助。

陸委會最後呼籲，切勿抱持消極觀望之態度，以免影響自身之身分權益。

對於「除籍證明」的補繳進度，根據海基會23日統計，從4月1日到5月22日，所有申請在台灣定居的大陸戶籍公證書的驗證資料有3745件，申請補發公證書有119件，總共3864件。

此前，陸委會主委邱垂正21日在立法院表示，此次清查通知的1.2萬人當中，已有1784人繳交，另有880件具結，352人申請延後赴陸、485案因各種難處啟動專案協助。