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大陸 大陸焦點 特派現場

讓中央扮黑臉？　邱垂正曝有地方不想去海峽論壇

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,海論 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲海峽論壇。（圖／ETtoday資料照）

記者陳冠宇／台北報導

大陸每年例行舉辦的涉台活動「海峽論壇」即將在6月登場，以往陸委會「不樂見」地方政府派員參加，今年則改為「不建議」。陸委會主委邱垂正透露，有地方政府難以拒絕陸方邀請，希望陸委會直接「建議不要去」。

邱垂正今（26）日上午接受「POP撞新聞」訪問時表示，海峽論壇的本質是中共對台的大型統戰平台，從台灣直接去參加的人越來越少。

他強調，政府希望推動兩岸交流，但是不希望交流有統戰意涵，因此交流應該要「去統戰化、去政治化、去風險化」，讓兩岸交流回歸到單純與專業，這是政府這幾年努力的工作。

對於地方政府派員參加，邱垂正表示，陸委會過去不樂見他們赴海峽論壇，這次則是不建議，這是因為有些地方政府說，如果只是不樂見，對岸還是會一直邀請，「是不是你就禁止我們去」，避免他們的困擾。

▲▼立法院內政委員會處理 陸委會 預算解凍案 陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正指出，國人非常關注民意代表或縣市首長赴陸，而且傾向不樂見、不喜歡縣市政府前往，加上海峽論壇常常是「口惠而實不至」，所以地方政府也越來越少去。

他提到，有地方政府向陸委會反映，「你們不樂見太模糊了，對岸還是一直來邀，我們也很難拒絕，是不是你們就講定就不希望我們去，你就建議我們不要去」。

邱垂正強調，海峽論壇是從馬政府時代就認為是統戰平台，他奉勸去參加海峽論壇的民眾，還是要遵守兩岸的規範、注重社會觀感與國際視聽，也要盡量維護我們整體國家的利益。

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