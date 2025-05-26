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大陸 大陸焦點 特派現場

陸生台北街頭嗨舉五星旗嗆「來驅離」　邱垂正：下次申請入境會嚴審

▲▼澳門陸生來台舉五星旗合影。（圖／翻攝八炯Threads）

▲澳門陸生來台舉五星旗合影。（圖／翻攝八炯Threads）

記者陳冠宇／台北報導

網紅「八炯」爆料，有大陸民眾來台觀光時，在台北高舉五星旗合照，並嗆陸委會、移民署「看有多快驅離」。陸委會主委邱垂正證實，政府已經對他們進行「告誡」，相關機關也會依規定進行註記，下次他們申請入境台灣恐怕就會面臨嚴審。

邱垂正今（26）日上午接受「POP撞新聞」訪問時表示，在網路上PO出這些資訊「有一些挑釁」，而我方已掌握，他們都是在澳門就讀的陸生。他說，這群陸生來台違反觀光事由，PO文引發國人反感，「我們非常不樂見」。

邱垂正說明，我們歡迎全世界觀光客到台灣，但對於違反核准事由的行為，主管機關進行必要的查處，也有很多人向移民署、觀光署與陸委會進行檢舉。

邱垂正指出，政府已經馬上找到這些學生，向他們告誡，台灣人民並不歡迎這樣的行為，也讓整個社會非常反感，我們歡迎你們來台灣觀光、聽演唱會，但出現這種事情是我們不樂見的。

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 陸配亞亞案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正強調，相關機關會依規定來註記，下次他們申請入境台灣時，恐怕就會嚴審。

至於是否會對這群陸生進行處分？邱垂正說，他們聽完演唱會後就要離境，也希望他們能夠了解，台灣是自由法治的社會，來台灣公然挑戰相關旅遊規定，並違反來台事由很不好。「我想我們告誡他們，他們就知道了。」

如果往後有陸客仿傚，政府的通案做法是什麼？邱垂正表示，每個案例不太一樣，移民署有對整個案子進行了解，判斷此案問題比較單純；但每個問題複雜程度不同，如果是刻意的，甚至是蹭流量的網紅作為，會尊重主管機關的處分。

另對於「山東凱哥」等近期多起大陸民眾偷渡事件，邱垂正表示，這些非法入境事件的動機，可能各式各樣，比如刺探我海防與國安的虛實，也可能是人蛇集團觀察我方漏洞，或是網紅為創造流量而去插五星旗。

邱垂正說，也不排除有真正要「投奔自由」者，不過這類人的數量越來越少，但由於台灣沒有難民法，「這處理起來會更困難」，所以還是呼籲大陸人士不要用偷渡的方式入進台灣。

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