暗示與國台辦有溝通管道？　邱垂正：會提供必要資訊給對岸

▲大陸國台辦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

海基會董事長吳豊山近日於立法院稱兩岸「傳話管道暢通」。陸委會主委邱垂正進一步表示，陸委會也會就緊急突發事件等，提供必要資訊給國台辦，展現我方的負責任，以避免兩岸誤解誤判。

邱垂正今（26）日上午接受「POP撞新聞」訪問時表示，吳豊山「只是在描述一個客觀事實」，我方當然也希望兩岸能有正常的官方對話交流，但很遺憾中國大陸設了一些前提與政治框架，台灣無法接受。

他強調，就我方而言，還是在維繫過去與中國大陸溝通聯繫的機制，並依照兩岸條例相關規定與中國大陸互動，並有三個層次的聯繫。第一，維繫陸委會與國台辦、海基會與海協會的溝通聯繫機制。

邱垂正說明，海基會2023年傳給海協會的信函是3179封，很多是人民陳情案件，也有把台灣狀況告訴對岸，避免兩岸誤解誤判，「這個是按照既有的溝通聯繫機制」，且仍然在運作，雖然對方已讀不回，但是我們作為負責的一方，就是把對兩岸重要的訊息提供給對岸。

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正強調，對岸的回應是「已讀不回但有處理」，「他（海協會）從來也沒有告訴我們（海基會）傳真紙沒有了，我們（海協會）傳真機壞掉」，從來也沒有這樣的聲音。

邱垂正提到，陸委會也會就緊急突發事件，提供必要的資訊給對岸的國台辦，展現我們是一個負責任的單位，避免兩岸誤解誤判。

另外兩層次的溝通管道，邱垂正提及，兩岸26項協議的運作，基層官員「還是有某種程度的資訊提供與運作」；另外則是熱心的台商、學者專家、新聞媒體工作者、各個公協會社團的負責人，往來兩岸都會提供資訊。

對於最後一個管道，邱垂正強調，都是基於他們的熱心，並沒有政府依兩岸條例給予授權，因為政府沒有要啟動新的協商，「我們絕對不搞密室（協商）」，畢竟所有的兩岸協議要公開透明，接受社會的監督。