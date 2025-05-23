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大陸 大陸焦點 特派現場

再談港人「長期居留」　邱垂正：中共對港澳控制日深

▲▼邱垂正出席「2025港人台適生活講座」。（圖／陸委會提供）

▲邱垂正出席「2025港人台適生活講座」。（圖／陸委會提供）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會主委邱垂正今（23）日出席「2025港人台適生活講座」時，再談及港人在台居留定居政策。他強調，中共對港澳控制日深，對台滲透統戰力道加大，香港人口結構產生變化，因此將增加港人的「長期居留」規定，以適度拉長觀察期；「長期居留」期間，港人將可在台工作及自由進出。

為協助在台港人解決居留定居問題及掌握稅務實務資訊，陸委會及台港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）今日舉辦「2025港人台適生活講座」，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水、台灣各大學香港校友會總會榮譽會長麥業成及中華港澳之友協會會長張仕賢亦出席講座。

邱垂正表示，政府珍視每一位來台發展的新住民，港澳朋友只要是真心留台，政府及策進會會輔導大家完成心願，與我們一起在台灣打拚。

他提到，從民國108年到今年3月，已有超過5萬6千名港澳朋友獲准在台居留，其中符合一定條件（不含就學及工作居留），並申請定居者，有超過1萬600人獲准定居，核准率超過75％。

▲▼邱垂正出席「2025港人台適生活講座」。（圖／陸委會提供）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／陸委會提供）

針對在台港澳人士所關心的居留定居新制，邱垂正說明，因近年來兩岸及港澳情勢變化快速，加以中共對港澳控制日深，對台滲透統戰力道加大，以及中國大陸人士移居香港致其人口結構產生變化，政府有必要整體檢視調整現行港澳居民來台居留定居制度，以守護大家珍視的自由民主人權法治生活方式與共同家園。

邱垂正指出，新的居留定居制度將增加「長期居留」規定，以適度拉長觀察期，同時兼顧各類別人士居留條件的衡平，讓台灣社會安全多一分保障。此外，長期居留期間，港澳朋友可申請個人式工作許可在台工作及自由進出，也提供不需要申請定居的港澳朋友多一種選擇。

邱垂正說，居留定居新制實施時，基於信賴利益維護，也會有合理的過渡期，請目前已經在台居留或已申請定居的港澳朋友放心，安心在台生活。

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