陸配除籍證明驗證　海基會已完成3864件

▲海基會副秘書長黎寶文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

政府要求陸配與陸配二代繳附「喪失原籍證明」，海基會表示，目前已完成相關公證書驗證3745件、申請補發119件，總共3864件，並呼籲陸配朋友把握時間完成，若有任何窒礙難行之處，盡快向海基會、陸委會或移民署反映。

海基會副秘書長黎寶文今（23）日於例行背景說明會上表示，從4月移民署通知陸配應補件除籍證明之後，海基會第一時間加開服務櫃台與服務專線提供諮詢。

他提到，海基會內部評估，陸配返回中國大陸後，要到當地派出所進行申辦、把相關證明文件送至大陸公證處，最後再送回台灣，整個流程至少要花費1至2個月左右。

根據海基會統計，從4月1日到5月22日，所有申請在台灣定居的大陸戶籍公證書的驗證資料有3745件，申請補發公證書有119件，總共3864件。黎寶文說，這個數字較去年同期增加超過4倍。

對於申請量的增加，黎寶文指出，可見大部分陸配都希望在最短時間內完成除籍證明，海基會秉持服務精神，如果陸配碰到困難，也都會第一時間轉介給移民署，或請陸配向移民署做進一步的申請或陳情。

談及陸配較常遇見的困難樣態，黎寶文說明，有些陸配因在台灣待的時間較久，相關旅行文件已過期，導致往返兩岸困難，目前相關案件約有73件。他說，海基會一旦收到這類陳情，就會啟動內部標準作業程序，協助向對岸有關機關及航空公司進行協調，只要給予海基會約21天的工作時間，都可以協助民眾返鄉。

黎寶文呼籲陸配朋友，一定要謹慎把握這三個月的期間，盡快完成相關工作，一旦有任何困難或窒礙難行之處，不要忘記向海基會、陸委會或移民署反映，再視可否以具結替代或延後赴陸辦理，儘管不符合這些樣態，移民署、陸委會與海基會也會視情況給予最適當的安排和協助。