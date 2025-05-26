月收共10萬！頂客族夫妻「曝生活開銷」爽爽過　羨煞一票人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在頂客族越來越多，就有女網友透露，她和老公結婚4年，月收入共10萬，沒有房貸壓力，平時都靠大眾運輸通勤；同時，她也分享夫妻倆的生活開銷，坦言他們比較重視生活品質，不會太斤斤計較每一筆開銷，這讓不少網友羨慕不已，直呼「這樣的生活感覺好自在。」

女網友在Dcard發文提到，跟先生結婚快4年了，婚前就有不生小孩的共識，一直以來的想法都是，兩個人把日子過好就夠了，「我們都蠻重視生活品質的，喜歡那種舒服、有餘裕的節奏，平常也會留點空間給娛樂跟小享受。我們月收加起來大概10萬左右，目前沒房貸壓力，公司離家也算近，通勤主要靠大眾運輸，偶爾才會搭Uber。」

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她也進一步透露，每個月的生活開銷，包括生活費8000元、餐食1萬8000元、娛樂5000元、保養品與醫美1萬元、日常購物＋雜支6000元、電話＋交通費3500元、旅遊預算（每月平均分攤出國的費用）1萬元、貓咪支出5000元，合計大約6萬5500元。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO直言，「平常我們還是會簡單記帳，避免不小心花過頭，不過我們給彼此很大的自由空間，不會太執著於每一筆錢花得值不值得，只要是能讓生活變得更舒服、更有品質的開銷，我們都願意視為是一種投資，目前沒有買車的打算，不過有在討論要不要先去凍精或凍卵，畢竟未來的事情真的很難說，我們的心態更像是在經營一段長期的夥伴關係，理性中帶點彈性，彼此互相支持依靠。」

對此，網友們紛紛回應，「太羨慕沒有房貸壓力了，我們小倆口一半薪水都貢獻給房貸」、「其實本來也很想生，看到朋友們為了托嬰、幼兒園搞得焦頭爛額，就覺得兩個人也不錯」、「你們月開銷的費用就是我跟我老公每個月的房貸呢」、「重點就是沒房貸壓力，生活可以輕鬆許多」、「沒有小孩真的省超多，每次看到身邊朋友們，因為如何教育孩子搞到一個頭兩個大，就更確定自己的選擇」。

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