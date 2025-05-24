LINE WEBTOON「1服務」5月底終止！免費看新制度曝光

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LINE WEBTOON「追漫券服務」5月底終止！免費看新制度曝光

▲▼LINE WEBTOON。（圖／記者周亭瑋攝）

▲很多人愛用LINE WEBTOON看漫畫。（圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有下載「LINE WEBTOON」，可以在上面看各種漫畫。官方過去有推出「追漫券」，讓讀者可以免費點閱「完結作品」的收費話次，不過，該服務預計將於5月28日結束。消息曝光後，也引起網友討論。

LINE WEBTOON在2019年9月時，發布追漫券公告，部分「完結作品」必須使用「追漫券」才可以觀看。官方指出，「追漫券」是每天提供一定數量的免費閱讀話次權利的制度，用戶只要使用「追漫券」就可以免費點閱「完結作品」的收費話次。

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官方指出，若當天想要看更多話次，必須購買代幣；但若沒有代幣，只要等到隔天，就可以再獲得「追漫券」，進而獲得免費閱讀收費話次的機會。

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE WEBTOON官網）

▲追漫券服務即將終止。（圖／翻攝自LINE WEBTOON官網）

不過官方昨（23）日發布的最新公告指出，5月28日起，追漫券服務將會終止，「但別擔心，大部分的完結作品還是可以免費追到底，官方將擴大適用廣告解鎖的作品及話次，讓讀者每日能夠免費閱讀更多喜愛的作品」。除了看廣告解鎖話次，官方也會不定時推出限時優惠活動，另外，也可以使用代幣觀看收費話次。

消息曝光後，不少網友在Dcard上熱議，「真的看著這個功能從無到有再到結束」、「蛤～我很喜歡這種每天限制自己看一話的感覺，才不會追到半夜不睡覺」、「這樣不是比較好嗎？不用等」、「難怪我找不到6月轉追漫券的漫畫」、「我覺得只有代幣跟廣告也不錯，不管是平台還是老師，都肯定需要錢錢維持生計」、「看一下廣告也無妨，他們也需要流量讓平台維持運作，才能提供更多作品給讀者」。

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