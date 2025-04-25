獨／高雄4月女嬰離奇亡！與父同睡「心跳停止」　急衝醫院救不回

▲女嬰被送往醫院急診室搶救仍然不治 。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

23日凌晨7時，高雄市發生一起4個月大女嬰死亡案件，警方獲報趕往現場，而家屬也將嬰兒送往醫院搶救，最後不治。而嬰兒的死亡原因，警方已經報請地檢署相驗，由法醫來釐清死因。

根據家屬表示，嬰兒生父以及女嬰都在二樓房間內睡覺，不過突然間卻抱著4個月大的女嬰跑到樓上告知老婆，發現女嬰已經沒有心跳，因此立即通報救護車以及警方，不過救護車送醫後仍然不治。醫護人員初步檢視嬰兒無外傷，但詳細死因將交由法醫釐清。