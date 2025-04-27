狂掃22汽機車！向上路聯結車衝300米　10人受傷3人進加護觀察

記者白珈陽／台中報導

台中市龍井區向上路七段27日上午發生嚴重追撞，1輛聯結車疑煞車失靈，一路暴衝300多公尺，沿途追撞21輛汽、機車及1部腳踏車，造成10人受傷送醫，其中3人有骨折、撕裂傷等傷勢，治療後留在加護病房觀察，沒有生命危險。警方初步調查，肇事駕駛25歲謝姓男子無酒駕、毒駕情形，詳細肇事原因正在釐清。

▲聯結車疑煞車失靈一路暴衝300多公尺，沿途追撞21輛汽、機車及1部腳踏車。（圖／民眾提供，下同）



警方調查，謝姓駕駛（25歲）今天上午10時13分，駕駛載滿寶特瓶初胚（半成品）的聯結車行經至沙鹿區向上路與屏西路口，疑因煞車失靈，沿途撞擊10輛汽車、11部機車、1台腳踏車。

光田醫院指出，今日車禍共收治10名傷患，其中9人由救護車送達，1人自行前往急診就醫。患者資訊如下：

(一)、女性、14歲、頭部外傷、頭骨破裂、意識清楚，留加護病房觀察

(二)、女性、66歲、頭部外傷、顏面撕裂傷，縫合後留急診觀察

(三)、女性、49歲、左側多處肋骨骨折，伴有氣血胸，留加護病房觀察

(四)、男性、68歲、左側肋骨骨折，蜘蛛網膜下出血，留加護病房觀察

(五)、男性、65歲、骨折、意識清楚，住院

(六)、男性、34歲、意識清楚、足跟挫傷，已離院

(七)、女性、65歲，挫傷，已離院

(八)、男性、27歲，左側鎖骨骨折，於門診追蹤

(九)、女性、27歲，左胸挫傷，已離院

(十)、自行到院女性、35歲，頭暈，已離院

光田醫院急診室主任林技政表示，送到院的傷者中以一對母女傷況最為嚴重，媽媽左側肋骨多處骨折、四肢骨折，合併氣血胸，經緊急處置後送往加護病房，目前已經恢復意識；而女兒則是頭蓋骨破裂，幸未有嚴重腦出血，除了忘記車禍事發經過外，目前意識清楚，也在加護病房觀察中，2人暫無生命危險。