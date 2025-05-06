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急診守護者的實戰演練！　新樓醫院打造創傷標準流程

▲新樓醫院急診團隊進行創傷評估教案演練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲新樓醫院急診團隊進行創傷評估教案演練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在急診醫療的最前線，創傷評估往往決定病患生死的關鍵，新樓醫院急診團隊今年啟動一項深具實戰意義的教育行動，首度完成結合理論與臨床的創傷教案，並設計出具臨床邏輯的創傷初步評估評核表，全面強化醫護人員面對突發傷患的應變能力。

急診處置面對的情況千變萬化，從車禍、跌落、工地意外到暴力創傷，任何一例都可能潛藏生命危機。新樓醫院透過ABCDE創傷評估步驟、危急病情識別及即時通報流程的系統訓練，協助第一線醫護團隊精準搶救，爭取寶貴的黃金搶救時間。

今年適逢新樓醫院創院160週年，院長劉啓擧表示，回望1865年馬雅各醫師自蘇格蘭遠道來台開創西醫先河，如今醫療傳承已成使命延續。創傷評估不僅是臨床能力的展現，更體現專業即日常的精神。

▲新樓醫院急診團隊進行創傷評估教案演練，強化第一線應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

急診科主任王志源指出，近年新血持續加入團隊，初入臨床者對創傷評估的熟練度仍需強化。在急診護理長林婉如統籌下，教學計畫落實「由資深帶新人」的傳承文化，資深護理師主動擔任帶領者，中生代人員樂於示範回饋，新進同仁則在模擬演練中不斷精進，展現團隊協作與責任承擔的精神。

王志源補充，儘管急診團隊對ACLS流程已熟稔，針對創傷處置仍有加強空間。從備課到實作，這次教育推動不僅是技能提升，更是急診文化的再深化——以專業為根、團隊為本、當責為榮。

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