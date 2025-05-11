不只好喝！急診醫曝可樂「3大妙用」：這情況是救急首選

▲急診醫師表示，可樂在急診室能派上用場。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

急診科醫師翁梓華近日在臉書發文指出，雖然可樂常被聯想為「三高」兇手，但在急診室卻能派上用場，特別是在處理低血糖、糞石導致腸阻塞，或腸胃蠕動不良等狀況時，偶爾能發揮意想不到的療效。

翁梓華指出，從醫學角度來看，可樂的三大特性──高糖份、酸性成分（碳酸與磷酸）、以及含有微量咖啡因──正好讓它成為急診治療的實用輔助工具。

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首先，在糖尿病患者因用藥過量導致低血糖時，醫師通常會測試患者是否能脫離靜脈點滴補糖，常會請患者攝取高糖飲品來快速升糖。此時，含糖汽水如可樂，就是救急首選。

▲急診醫師表示，可樂在急診室能派上用場。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



其次，對於因糞石導致腸道阻塞的患者，也有實證醫學支持使用可樂溶解糞石的療效。翁醫師說明，這類植物纖維鈣化形成的糞石，在可樂中碳酸與磷酸的作用下，有機會被部分分解，減少侵入性治療的需要。

第三，咖啡因和果糖的合力效果，則有助於促進腸胃蠕動，對於排便不順或胃腸功能停滯的患者而言，也能達到一定程度的緩解。不過，翁梓華也強調，可樂畢竟仍是含糖碳酸飲料，長期大量飲用仍會對身體造成負擔。

他提醒民眾，這些用途僅適用於急診短期輔助，真正需要解決問題的病患，應尋求專科門診評估，例如糖尿病患需調整藥物，腸胃疾病則需由腸胃科醫師進一步治療。「不要因為急診室會用，就回家狂喝可樂。」翁醫師語重心長地提醒民眾，醫療用途與日常保健不能混為一談，否則反而可能弄巧成拙。