喝醉摔傷眼掛急診...沒帶健保卡自費9000　他狂吼跳針10分鐘慘了

記者白珈陽／台中報導

台中市1名羅姓男子日前在KTV喝醉摔倒造成右眼受傷，前往醫院看診時忘帶健保卡，掛號人員告知沒帶卡須先自費9000元，羅男不可置信，當場對著櫃檯崩潰咆哮「這不可能！憑什麼收9000多！」，經員警勸說未帶健保卡就是要自費，並非針對個人，羅男才慢慢平復情緒，對掛號人員道歉。不過，在醫院內藉故大吼大叫，已影響他人，警方偵訊後依違反社維法送辦。

▲羅男不滿急診自費費用高，對掛號人員咆哮。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方表示，17日上午接獲民眾報案，稱1名羅姓男子（30歲）在KTV受傷需要協助，到場發現羅男疑因不勝酒力不慎跌倒，造成右眼受傷，隨即通報119將羅男送往醫院治療。

羅男治療完，由員警陪同辦理離院手續時，掛號人員告知羅，因未帶健保卡需要自費9000多元，羅聞言傻愣原地，數度向櫃檯人員確認「9…9000多？你這樣合理嗎？」羅還一度轉頭問一旁員警「9000多！你信嗎？」員警則說，沒帶健保卡就是如此。

▲羅還轉頭問一旁員警「9000多！你信嗎？」。（圖／記者白珈陽翻攝）



未料羅男突然勃然大怒，對著櫃檯大聲咆哮、甚至帶著一點哭腔，吼道「9000多！這不可能」員警見狀喝令羅降低音量，但羅又不斷跳針「不是，啊9000耶」、「重點是，他9000多」，在旁員警則對他說明，一般人沒帶健保卡就是得自費，並非針對他。

最後羅男終於恢復冷靜，向櫃檯人員道歉，強調不是故意要大聲，只是認為收費真的不合理。整場鬧劇歷時約10分鐘，幸未進一步衍生肢體衝突，不過羅在公共場所大聲咆哮的行為，警方於訊後依社維法第68條第2款函送台中地院。

▲羅男恢復冷靜，向櫃檯人員道歉。（圖／記者白珈陽翻攝）



據查，該醫院一般急診費用為1050元，未帶健保卡需先自費，事後羅男於隔日帶著健保卡回醫院付費。

另外，類似的案件也有一起，事情發生在3月間，陳姓男子帶著鄭姓女子前往醫院就診，同樣未帶健保卡及足夠金錢，也對櫃檯人員大聲咆哮，台中地院審理後，依社維法裁罰1萬元。