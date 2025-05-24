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蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架沒賣出也算

寶媽轉售「這二手物」挨罰3萬元　她氣炸：下架沒賣出也算

▲一名寶媽在蝦皮上架二手托腹帶，卻遭民眾檢舉，因此挨罰3萬元。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

台南一名寶媽曾在蝦皮上架二手托腹帶，想著要補貼家用，沒想到還未賣出，就被民眾檢舉，因此遭衛生局開罰3萬元，並要求她寫陳述書，讓她氣到掉淚「3萬這樣飛走」。

這名寶媽日前於社群平台Threads發文表示，她曾在蝦皮販售二手托腹帶，由於沒有賣出，她在2月就將商品下架，怎料近日卻收到衛生局通知，因為有民眾截圖檢舉，依法要對她開罰3萬元。

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原PO指出，衛生局承辦員告訴她，截圖的時間是12月，無論商品是否售出，只要曾經上架就是違規。

對此，原PO感嘆，自己賣二手物品，只是想加減貼補家用，也不是故意為之，「沒有勸導之類的減免罰則，就是罰最低3萬」、「同一個時間，一樣彰化，好幾個媽媽被檢舉」、「好不符合比例喔，太傷心了，3萬這樣飛走」、「民眾檢舉這個對他有什麼好處？吃飽太閒，去抓那些詐騙啊」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我每次看到有人賣托腹帶都會留言說違法小心，但沒有人會跟我說謝謝」、「之前也有遇過網友PTT站內信給我說要注意法規不能賣，我馬上下架跟回信謝謝提醒」、「我在旋轉拍賣上架免費贈送束腹帶，馬上被一個好心人士私訊提醒，很驚訝居然有這種規定」、「這也不是要吃下肚會出人命的東西，賣個二手愛惜資源創造雙贏，要罰3萬？台灣的法律真是太神奇了」。

也有位自稱是衛生局前承辦員的網友透露，民眾檢舉的案件非常多，每天都會有熱心民眾海巡檢舉，曾1天收到80幾封檢舉信，「檢舉就必須依法辦理，沒辦就等同於吃案……我們只能依法行事，我通融了被抓到了我也會沒工作…所以我在網路上看到都會善意提醒」。

根據高雄市衛生局官網，「托腹帶」屬於「醫療用束帶」，跟生活中常見的OK繃、醫用口罩、耳溫槍、隱形眼鏡保存盒、隱形眼鏡保養液等物品都是「醫療器材」，只有具有醫療器材商或藥局資格者，才能依據醫療器材管理法規定進行販售，一般民眾是不得隨意上網拍賣的，依照《醫療器材管理法》，違者會面臨3萬元至100萬元之罰鍰。

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