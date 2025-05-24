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藝術無國界！八方藝術節多元文化共融國美館登場

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲右起國美館長陳貺怡、藝術家黃意會、八方藝術節總策展人賴慕芬。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

內政部統計顯示　台灣新住民人口已超過59萬人，如何讓這群來自異地的家庭在台灣扎根並展現自身文化，成為重要課題。今（24）日於國立台灣美術館舉行的「八方藝術節」開幕記者會，以藝術為媒介，搭建文化共融的新平台。

這場藝術節由國立台灣美術館、高師大東南亞暨南亞研究中心等單位共同主辦，活動結合藝展、市集、講座與手作體驗，邀請來自新加坡、越南、美國和台灣的藝術家與新住民創作者參與。開幕展《時光。印記》由新加坡藝術家黃意會以版畫與水墨作品呈現，其中細膩的紙刻技法與黑白衝擊力令人驚艷。

文化演出也充滿東南亞風情，越南藝術家阮芳鴛帶領姐妹們穿上客家藍染服飾，以陶笛演奏融合台灣、越南與印尼文化；柬埔寨新二代創作者張愷倫則自彈自唱原創曲；印尼與泰國新住民媽媽組成的舞蹈團也帶來印尼女神舞與泰國祝福舞，展現文化自信。

參展藝術家橫跨多國與多元媒材，包含越南捲紙藝術家阮氏雪、美國新住民藝術家陳映潔、台灣藝術家馮孝英等人，作品涵蓋漆器、雕刻、油畫等形式，主題聚焦女性、移民與人文關懷。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼現場展出多幅油畫作品。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

賴慕芬表示，這場藝術節不僅是文化交流，更是文化平權的實踐。透過展覽、講座與市集等形式，讓不同文化在台灣交會互動，共創文化共融的未來。

《時光。印記》展期至6月8日，地點位於國美館多媒體講堂外走廊。系列活動也將陸續登場，邀請民眾一同感受台灣土地上的多元文化生命力。

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