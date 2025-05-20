移民署嘉義市服務站佛朗明哥舞蹈活動 擴展跨文化交流

▲▼ 體驗佛朗明哥魅力 移民署邀新住民一起跳《Tangos》 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導



談到佛朗明哥，您腦海中浮現什麼詞彙呢? 「西班牙」?「大紅裙」?還是「玫瑰花」?移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理新住民家庭教育課程，邀請南非新住民Ndumiso和參與民眾分享佛朗明哥的歷史文化，並一起共舞《Tangos》。

▲講師Ndumiso(中)帶領參與民眾練習手部轉腕的動作。 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）



2年多前隨著國人配偶自南非返臺居住的Ndumiso，受過La Rosa西班牙舞蹈劇院專業培訓，是佛朗明哥獨奏者和舞蹈老師，曾在南非許多劇院表演。Ndumiso分享，佛朗明哥源於吉普賽人，他們居無定所，一路從北非、歐洲到最後定居於西班牙南部的安達盧西亞，由於過程艱苦，便透過音樂、舞蹈抒發滿腹委屈與哀愁，因此佛朗明哥充滿交錯複雜的情感，張力十足，緊湊而熱情。

▲講師Ndumiso(中)示範適合佛朗明哥初學者入門的舞曲《Tangos》 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）



Ndumiso介紹佛朗明哥以歌曲、彈奏和舞蹈組成，完整的表演陣容有歌手、吉他手、擊掌者、木箱鼓手和舞者，演唱主題包含愛情、心碎及個人奮鬥等元素，現今的佛朗明哥受到吉普賽人、阿拉伯人、猶太人等不同文化的影響，呈現豐富多樣的樣貌。他現場教導新住民朋友跳適合初學者入門的舞曲《Tangos》，大家在風格輕快、節奏分明的音樂下，透過手部轉腕、跺腳擊掌、扭腰轉身等動作，體驗佛朗明哥獨特的韻味。

▲大家圍成一圈跳《Tangos》，體驗佛朗明哥的魅力 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）



嘉義市服務站主任黃艷薰表示，感謝新住民朋友帶來異國文化，豐富臺灣多元共融的社會。端午節即將來臨，提醒新住民朋友，不要從非洲豬瘟疫區攜帶、郵寄及購買含有肉類製品來臺，避免面臨高額罰鍰。